現在飛日本玩最大的理由，就是「日幣超便宜」，近期日圓一直貶值，在6/28更創下0.2超低匯率，台灣人飛日本買藥妝、買家電，趁著暑假剛好衝一波。這次窩客島帶你看現在日幣到底多便宜，再推薦你怎麼換匯划算、怎麼趁這波低匯率爽玩日本。





日幣貶值趨勢

日幣從2020疫情後開始一路走貶，匯率由0.28持續下滑，單以近半年來看，台灣銀行日幣對台幣匯率在2024年1月時仍在0.2217，至今日（2024年6月28日）已經來到0.2052，不斷挑戰新低。線上線下也有許多專家表示，這波日幣貶值會到持續什麼時候，掌握在日本當於何時出手干預外匯。





日幣貶值，到底貶了多少

日幣貶值無論在日本吃住消費通通很有感，例如百元商店100元日幣商品，現在約台幣20元就有，去大創、Cando等百元商店很划算。更直接一點來算，如果去日本玩換一萬元台幣，以6/28匯率換算等於48732元日幣，與2024年初相比多了約3626元日幣，去日本可以多吃3.7碗一蘭拉麵。也因為日幣狂貶，讓台灣人到日本玩變得超划算，又正逢畢業季、暑假，再創一波日本旅遊話題。



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日幣換匯推薦

目前日幣匯率已經很好，但如果想要去日本玩更划算，那就要做功課「省換匯手續費」才能省更多。要去日本玩推薦在台灣就換好日幣，會比在日本當地換錢更划算。在台灣換匯常用幾種方式，「銀行臨櫃」部分銀行要收收許費、且要現場抽號碼牌等待，最推薦「線上結匯」到機場再領出現金、免手續費，或是直接用「外幣提款機」從台幣帳戶扣款、提領日幣，操作最方便、也不用換匯手續費（跨行提領會收5元手續費）。





推薦善用信用卡精省

除此之外，如果是使用iPhone手機，也可以直接用信用卡幫「suica西瓜卡」儲值，用現在的台幣計算十分優惠。此外，小資族也一定要善用信用卡回饋優惠，包含「聯邦銀行 吉鶴卡」日幣消費3%無上限、最高回饋4.5％，而「玉山銀行 熊本熊卡日圓雙幣卡」日幣基本回饋2%、指定通路還有加碼回饋，最高8.5%，另外「富邦 J卡」也有3%回饋無上限、外加日韓消費再多3％、指定通路4％，最高10％回饋，可以針對自己的消費需求選卡，到日本買爆更快樂。

