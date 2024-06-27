熱！沒有食慾！肯德基為了讓這炎炎夏日也可以有好胃口，特別推出全新夏季新品「雞情熱辣煙燻脆雞」、「冰心蛋撻風味冰淇淋」，要讓2024的夏天可以很吃的火辣、也可以吃的很清涼。同時還有嚴選阿拉斯加鱈魚搭配趣味圈圈造型「鱈魚圈圈」，搭配套餐吃起來更對味。





當大家都在說肯德基的蛋撻很強，肯德基自己就不服了，因為肯德基的蛋撻不只強，還很有創意。肯德基將原味蛋撻轉型變身，推出史上第一顆蛋撻風味冰淇淋「冰心蛋撻風味冰淇淋」，冰淇淋口味延續著品牌超人氣的原味蛋撻濃郁奶蛋內餡風味，上層撒上的焦糖脆片更讓整體多了香氣與口味層次，搭配香脆的餅乾外殼，冰涼的口感吃一口、就會一口接著一口停不下來。





此外，被網友笑稱肯德基的炸雞才是副業、肯德基又不服了，推出全新熱辣香脆的「雞情熱辣煙燻脆雞」，在經典咔啦脆雞中融入熱情的美墨風味，以品牌招牌酥脆多汁雞肉搭配辣椒、小茴香等獨特香辛料煙燻製成的多層次燒烤醬，再撒上特製的熱辣灑粉和墨西哥玉米脆片，爽辣美味層次升級，入口之後多層次口感香氣迸發，甜中帶辣，就是夏天必吃的味道。





最後，有新品、就不能沒有優惠，肯德基推出暑期多人套餐「多人共享、在家吃雞」限定優惠，選擇「方便的25分鐘專業外送」現殺狂省251元，省運費同時享折扣。同時多人共享必選優惠代碼「50390」，一次爽吃咔啦脆雞x4 +原味蛋撻x4 + 上校雞塊X4 +香酥脆薯(大)x1+可樂(中)x2 只要399元。



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肯德基 雞情熱辣煙燻脆雞

上市日期：7月2日起

限定優惠：代碼50430 雞情熱辣煙燻脆雞 嚐鮮券 雞情熱辣煙燻脆雞x1+咔啦脆雞x1+百事可樂(小)x1 $155



肯德基 冰心蛋撻風味冰淇淋

上市日期：7月2日起

推薦組合：沁涼午茶好食光套餐 1顆原味蛋撻+1顆冰心蛋撻風味冰淇淋+1杯冰義式拿鐵 $145