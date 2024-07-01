喜歡哪隻領養帶回去！台北中途貓咪咖啡廳「朵朵嚐嚐」在這裡不只能餵貓咪、跟貓咪一起玩，還可以真的把看對眼的貓咪收編回家，會不會太幸福了呢？老闆為了提倡「以領養代替購買」，特別開了間咖啡廳，靠著營收自給自足救助流浪貓，至今已經成功配對了300多隻貓咪收養，貓奴們一定要來用行動支援。





台北中途貓咪咖啡廳「朵朵嚐嚐」地點位在捷運中山國中站附近，往巷弄內步行6分鐘即可抵達。想帶小朋友來的家長要注意，店裡規定需12歲以上才能入內，因為店內貓咪皆為流浪貓收容，部分貓咪可能面對人類會較為緊張，所以比較不適合太小的孩子前往。



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來到「朵朵嚐嚐」除了可以用餐或來點下午茶之外，絕對要買個肉泥、凍乾餵貓！不只可以看貓咪開心，自己也能被療癒，可謂一舉兩得呢。不過建議大家，如果想餵貓的話要早點來，為了避免牠們吃太多，零食部分有限制每日只能購買5份，同時每人限購1份。







餵完了貓咪也要餵自己！來到貓咪咖啡廳「朵朵嚐嚐」這邊，推薦大家可以選擇「貓掌冰淇淋布朗尼」和「紅茶歐蕾」，前者有整塊的鮮奶冰淇淋配上烤得微酥的布朗尼，再來一口輕甜的鮮奶茶，還能一邊摸著貓咪，大家說這樣的體驗過不過癮？





台北中途貓咪咖啡廳 朵朵嚐嚐

地址：台北市松山區敦化北路222巷17-2號

營業時間：週二至日 12:00–21:00

台北中途貓咪咖啡廳 朵朵嚐嚐 推薦菜單

推薦菜單：貓掌冰淇淋布朗尼$140、紅茶歐蕾$160、肉泥$30（每人限購一條）、凍乾$60（每人限購一條）

低消限制：平日低消一杯飲品或一份定食，假日$250/人