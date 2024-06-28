夏日限定！日本麥當勞打造新口味「OREO薄荷巧克力冰沙」預計7/3日本全國開賣，搭配馬卡龍更繽紛可愛，夏天要去日本的朋友，怎麼能忘了買個薄荷色超可愛的冰沙，來打卡拍照分享給朋友呢？
▲圖片來源／マクドナルド
自2023年7月起，日本麥當勞將過去僅在指定餐廳供應的冰沙與馬卡龍等甜點，開始在全國2300家門市提供。而現在為了慶祝McCafé滿一週年，日本麥當勞將於7/3起限時推出新口味「OREO薄荷巧克力冰沙」，預計只賣到7月下旬，暑假去日本的朋友不能錯過。
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日本麥當勞新品「OREO薄荷巧克力冰沙」融合了白巧克力、薄荷和OREO餅乾碎，並搭配綿密的鮮奶油、巧克力醬和薄荷糖，甜蜜中帶有清爽滋味，夏天來一杯超過癮。此外，去年冬季大受好評的「青蘋果馬卡龍」也將同步，柔和蘋果香氣和肉桂味，搭配新品冰沙伊同食用，絕對是今夏冰沙新品的最佳選擇。
▲圖片來源／マクドナルド
日本麥當勞 OREO薄荷巧克力冰沙
販售時間：7/3 至下旬；期間日本全國門市開賣
販售價錢：OREO薄荷巧克力冰沙／售價490円、青蘋果馬卡龍／售價190円