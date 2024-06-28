唐老鴨90歲生日趴！桃園Xpark水族館這次為了和迪士尼「唐老鴨」一起慶生，在7/1起打造期間限定「Let's Xparty！九十要派對！」限定特展，在原先水族館中加入10大唐老鴨打卡點，還有4大AR拍照點、集章遊戲、獨家套票周邊等亮點，窩客島帶你一次搶先看。



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在暑假強勢登場的「Let's Xparty！九十要派對！」，主題是迪士尼的好朋友們在Xpark幫唐老鴨一起慶生，在Xpark各個經典必拍打卡點，都有超萌角色藏在其中。包含「福爾摩沙」大洋池水缸，以及「珊瑚潛行、企鵝奇遇」等區域，都有米奇、高飛和魚兒一起游泳，在地上更有「唐老鴨」腳印地貼，沿著唐老鴨的腳印就能找到專屬打卡點。







人氣超高的「癒見水母」區域，更是和唐老鴨一起拍美照的最佳打卡點，在圓型水母缸前可以和唐老鴨來個背影合照，在鏡面、萬花筒水母區域，更在地面上以燈光投射出唐老鴨剪影、以及1934等圖案，讓人拍照打卡更夢幻，在館內區域也把音樂換成唐老鴨、迪士尼專屬音樂，讓粉絲們一起狂嗨。





為了增添更多打卡玩法，這次Xpark在IG、Facebook，以及官方LINE都有不同玩法。在IG、Facebook有「AR濾鏡」掃描地上的QRcode就能使用AR濾鏡拍照錄影，只要鏡頭有對到指定圖案，唐老鴨就會有不同表情和動作，可以和做蛋糕的戴西、三個可愛鴨鴨姪子、以及唐老鴨的大蛋糕一起拍照打卡。此外，在Xpark官方Line的部分，則可以在不同的打卡點附近，用手機隨機抽選一個蛋糕裝飾，幫唐老鴨裝飾蛋糕，他會回贈一張可愛謝卡給你。配合本次唐老鴨生日派對，Xpark特別推出唐老鴨主題特展套票，每組包含超萌「22公分唐老鴨派對系列娃娃證件零錢包」，設計票卡口袋、拉鍊口袋可以收納小物，還有Xpark聯名揹繩，大人小孩掛在身上都超可愛。此外，套票中也包含「唐老鴨90周年系列香氛片」、如果完成集章活動再送「唐老鴨90周年系列防水貼紙」，鐵粉一定要入手。Xpark也預告，7/1開展起也將引進唐老鴨周邊小物，不用買門票就能入場買一波。

Xpark唐老鴨生日派對「Let’s Xparty！九十要派對！」

活動期間：2024/07/01-09/30

活動地點：Xpark（桃園市中壢區春德路105號）



Xpark唐老鴨生日派對套票資訊

套票售價：成人990元 / 學生790元 / 孩童590元 /博愛590元

套票內容：門票乙張 + 22公分唐老鴨派對系列娃娃證件零錢包乙只，完成指定任務加贈限定香氛片乙片。

購票連結：https://walkr.tw/U68021Ts



詳細活動規範及供應情形，依 Xpark 官方公告為準。