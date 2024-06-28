是不是熱到沒有胃口、是不是不知道要吃什麼！粵式餐廳「晶華軒」即日起至8月底，由港籍中餐廚藝總監鄔海明精選彰化冬瓜、台東夜香花、屏東綠竹筍等當令時蔬，以及澎湖小卷、瀨尿蝦以及午仔魚等鮮美海味，打造夏天必吃「涼夏食集」季節菜單，七款新品六道經典、要讓老饕們好吃到停不下來。
晶華軒鄔海明主廚表示，全新「涼夏食集」季節菜單，期望以更精緻細膩的手法、呈現廣東與潮州開胃涼菜的美味，其中做工繁複費時的凍馬友，是先將新鮮的午仔魚、又稱馬友魚泡漬鹽水去腥，入鍋蒸熟後再浸入滷水增味，接著放入冰箱冷藏讓魚肉產生「凍膜」，出菜前需剔骨去刺、以尺丈量切出帶著魚皮的長方形魚塊，成品魚身方正細緻，入口能感受到高雅的鮮香，搭配香氣馥郁的普寧豆醬一同食用，層次風味更加提升。
還有另一道凍滷水小吊桶則是選用來自來自澎湖直送的小卷、廣東人又稱小吊桶加入以南薑、香茅等多款辛香料組成的白滷水泡熟，放涼靜置，切塊上桌後淋上提味的南薑香油，鹹香而清脆的口感讓人回味無窮。
當令而鮮美的海鮮單品還有凍瀨尿蝦、生醃牡丹蝦以及豆豉香魚，凍瀨尿蝦選用澎湖直送的鮮活抱卵瀨尿蝦，以水煮烹調保留其原始鮮甜風味，主廚另外取瀨尿蝦殼與白胡椒等香料熬製成高湯，淋上高湯後放入冰櫃至表面結凍，高雅鮮美的滋味讓人一試難忘。
生醃牡丹蝦使用的是日本生食級牡丹蝦，取下蝦頭及蝦殼後加入蒜苗、九層塔及香菜等香料打造風味醬汁，生醃浸泡入味3到5個小時，入口能同時感受牡丹蝦的自然鮮甜與辛香醬汁的完美交融。
此外，還有糟滷冬瓜件的重點在於浸泡冬瓜的吊滷醬汁，主廚將以糟滷、干貝絲混合成的滷汁浸泡冬瓜至熟，切成長形的冬瓜上桌前淋上香油、並點綴上分子球狀的黃酒醬汁，鮮甜軟嫩交織淡淡酒香，每一口都充滿驚喜與巧思。以及，老罈酸菜捲選用上等娃娃菜加入以大白菜、高粱泡發30天的老鹽水與大紅袍、野山椒等十數種辛香料一同浸泡入味，僅取娃娃菜中最稚嫩的葉菜心捲成束狀，入口酸香撲鼻，尾韻則能感受到微微的辛香，十足開胃。
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台北晶華酒店
地址：台北市中山北路2段39巷3號
專線：02-2567-7898
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