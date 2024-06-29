這樣吃才有力量！一直是許多健身控最愛的美食之一SUBWAY，為了讓健身控可以在炎炎夏日有更多餐食選擇，特別推出了全新纖能量「SUBWAY能量沙拉」，由營養滿分的花椰菜米、酪梨泥和滿滿的新鮮蔬菜組合成的能量沙拉，同時還可以搭配富含植物蛋白的鷹嘴豆泥餅、或者是鮮嫩雞柳以及重口味的墨西哥辣牛，怎麼選都是滿滿優質蛋白及低碳水的新鮮原型食材，隨時補充能量。





SUBWAY這一次推出的「SUBWAY能量沙拉」為主廚推薦的固定配方，以新鮮蔬菜及原型食物作為主要食材，加入了超過五種以上蔬菜，包含花椰菜米、酪梨泥、生菜絲、番茄、大黃瓜、洋蔥、青椒、醃黃瓜、黑橄欖、墨西哥辣椒等，並加入濃郁的切絲巧達起司及精選的優質蛋白質主食，可依照不同需求挑選喜歡的口味。





其中，「鷹嘴豆泥能量沙拉」纖維含量高、也富含優質的植物性蛋白，提供忙碌的上班族足夠的營養並幫助防止血糖飆升，維持清晰的思路。此外，「鮮嫩雞柳能量沙拉」雞肉中含有豐富的蛋白質，脂肪含量低，可提供飽足感，補充能量同時減輕身體負擔。還有，「墨西哥辣牛能量沙拉」則是運動健身的好朋友，在運動後補充富含肌酸的牛肉，可幫助強化運動表現。



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SUBWAY期間限定新品 SUBWAY能量沙拉

期間限定：即日起至8/27

限定口味：

鷹嘴豆泥能量沙拉 Falafel Energy Bowl

墨西哥辣牛能量沙拉 Tacobeef Energy Bowl

鮮嫩雞柳能量沙拉 ChickenStrip Energy Bowl



SUBWAY能量沙拉 新品活動

即日起至8/27 ，凡至SUBWAY餐廳消費含可口可樂商品滿$250元即可參加期間限「暢快美味抽機票」的活動，憑消費發票至活動網站登錄，即有機會抽中野餐墊、循環杯等獎項，最大獎可抽巴黎來回機票。