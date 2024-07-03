熱愛韓流的你，先衝SOGO韓國潮流美食文化節！睽違多年，再度登場的SOGO韓國美食節，這次集結韓國最道地的美食、小吃，包括初登場甩鍋雞、江陵阿嬤韓鍋料理、韓味屋明洞食堂等人氣餐廳快閃，更在現場將韓國街頭獨有的布帳馬車文化搬到現場，讓大家一秒到韓國的錯覺。







現場有許多現做韓食，首推必吃的有以直火炙燒逼出炒雞香氣的「甩鍋雞」；「江陵阿嬤」則是帶來各式各樣韓式小煎餅、現做韓式飯捲、韓式炸雞；「明洞食堂」將超夯的吐司麵包蝦帶到現場。經典必吃的韓式小吃辣炒年糕、魚板和台灣超少見的血腸，也能在此品嚐。







除了現做鹹食之外，各式韓式醃製小菜泡菜、小黃瓜、蔥，就連白飯殺手醬油螃蟹、醬蝦等也都能買到，是韓食中最不能或缺的重要元素。韓國甜點部分引進現煎糖餅、現做玉米燒及核桃燒，韓國國民飲料「香蕉牛奶」則是有哈密瓜、咖啡、草莓等多種口味，還加碼推出現場限定冰沙、冰淇淋，在酷夏大大滿足大小朋友。





SOGO忠孝館 韓國潮流美食文化節

時間：即日起至2024/7/8

地點：忠孝館12F活動會館



SOGO忠孝館 韓國潮流美食文化節 初登場店家

1. 初登場 甩鍋雞 韓式炒雞 雙人套餐 售價550元

2. 初登場 江陵阿嬤 韓鍋料理 韓式小煎餅(泡菜/南瓜/韭菜) 售價150元(8片)

3. 初登場 韓味屋明洞食堂 韓國吐司麵包蝦 售價180元/4顆1串

4. 初登場 冠瀧 核桃燒 原價120元、特價100元/8個

5. 初登場 不受CORN 玉米燒(紅豆、巧克力)

6. 初登場 Gini F&S牛角可頌餅乾 原價699元/盒(10片) 特價1100元/2盒



韓風生活

1. Neoflam Reverse系列30cm炒鍋+玻璃蓋 原價3290元 特價1599元

2. KERASYS 可瑞絲蜂膠活力光澤洗髮精 原價600元/瓶 特價650元/2瓶

3. 韓國精品手工款耳環 售價780元/對



特別企劃

1. 穿越古今 韓服體驗

日期：6/25(二)-7/8(一)

內容：免費韓服體驗，7/6(六)專業攝影師拍照，分享照片於社交媒體可兌換禮物

2. 韓漾生活滿額抽

日期：6/25(二)-7/8(一)

內容：消費滿2000元可抽獎，頭獎為台北仁川來回機票

3. 韓流食尚消費禮

日期：6/27、6/28、7/1、7/2、7/3、7/8

內容：消費滿1000元可兌換指定好禮