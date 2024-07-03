星宇航空燒肉店開了！作為台灣航空界中最潮、最不務正業的「星宇航空」，這次跨界和胡同燒肉及VG TAIPEI打造的全球首家星級燒肉餐酒料理「STAR HUTONG 星胡同」，在台北大巨蛋盛大開幕。以飛機機艙為用餐空間設計靈感，提供仿佛環遊世界般的美食體驗。「STAR HUTONG 星胡同」不僅是品嘗美食的地方，更是一次文化的交流與感受。







「STAR HUTONG 星胡同」的菜單設計極具創意，將航線元素與燒肉料理巧妙結合。每道菜品不僅代表著一個國家的風味，更象徵一條星宇航空的國際航線。從東京的經典燒肉到清邁泰北沙拉，每一味都是一次味蕾的旅行。尤其是日本和牛紐約客，搭配京阪碳炒蔬菜的獨特口感，蔬菜的天然甜味、日式溫泉蛋和豐富油脂的和牛肉片，層次豐富。冲繩鮮奶酪的精緻甜品，都讓人驚喜連連。







在餐點特色方面，「STAR HUTONG 星胡同」，不論是選用的和牛、創意的航線小點，還是每一道精心設計的主菜，都展現了廚師對食材的嚴選與用心。主推「日本和牛星球霜降」將和牛霜降薄片盛裝在宛如星球的球形容器中，上菜前用橘子皮清香呈現煙霧效果，視覺、嗅覺和味覺一次體驗。此外，「星胡同特調」的獨家調酒宛如天空的清新冰藍色，勢必將成為IG必拍飲品，為這場舌尖上的旅行畫上完美的句點。





STAR HUTONG 星胡同 店家資訊

營業時間：18:00 ~ 24:00

消費方式：低消每人一份套餐，每人餐價為$2,480+10%

線上訂位：https://ssur.cc/BdYYXu5q

地址：台北市信義區忠孝東路四段515號（臺北大巨蛋D區1F）



STAR HUTONG 星胡同 特色

1、營業時間每天晚間18點至凌晨00點

2、店內設計融入飛機、航空等元素。

3、根據星宇航空的國際航線設計餐點。

4、星胡同特調。

5、桌邊燒肉服務。