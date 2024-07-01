蘆洲人搶先吃大師兄首間拉麵「麵屋銷魂」！引領台灣文青拌麵的「大師兄銷魂麵舖」，這次不賣乾麵，跨足到競爭激烈的日式拉麵戰區中，以全新拉麵店「麵屋銷魂」登場，於蘆洲開設首間店面，並提供加麵、雙倍肉銅板價升級客製化服務，為蘆洲人帶來全新拉麵選擇。
全新拉麵「麵屋銷魂」於六月底在蘆洲信義路上盛大開幕，店內菜單提供四款拉麵、5款小菜。拉麵最重要的麵體嚴選台南50年歷史、金牌職人精心製作的博多細麵，不僅Q彈有勁、更能緊緊吸附湯汁。湯頭部分以台灣人最愛的經典豚骨湯頭為基底，變化出黑蒜臀骨、銷魂豚骨、壽喜燒肉豚骨等口味。叉燒部份也不馬虎，先低溫舒肥、再滷，呈現軟嫩口感。
其中「銷魂豚骨拉麵」結合獨門秘方「銷魂辣醬」，以數十種蔬果、辣椒和中藥材手工炒製8小時的獨家辣醬，微辣的滋味超過癮。另一款限定版「壽喜燒肉豚骨拉麵」則是鋪上炙燒豬五花，再搭配生食級蛋液，特製版拉麵吃出不一樣的滋味。同時，30元加麵、40元肉雙倍等客製化服務，保證讓大家吃得心滿意足離場。
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麵屋銷魂 蘆洲信義店
地址：新北市蘆洲區信義路281號
電話：02-22890188
營業時間：16:30 - 23:00，暑期7/1 - 7/31延長 12:00 - 23:00
麵屋銷魂 菜單
經典豚骨拉麵 180元
黑蒜豚骨拉麵 190元
銷魂豚骨拉麵 190元
壽喜燒肉豚骨拉麵 230元
(拉麵加價區：加麵30元、肉雙倍40元、生食蛋40元、銷魂辣醬20元)
肉盛合 130元(豬叉燒、雞叉燒、壽喜豬)
生食蛋 40元
溏心蛋 40元
泡菜 40元
蘿蔔塊 40元