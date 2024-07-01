不管是大男孩、還是小男孩都一起尖叫衝去吃拉亞！堪稱日本傳奇動畫之一的「七龍珠Ｚ」，無論是什麼世代的男孩，都會被熱血的情節吸引。這次，拉亞漢堡特別跨界和七龍珠Ｚ聯名，將早餐點心盒、袋子都變成限定版七龍珠Ｚ造型，更加碼推出變色馬克杯和保溫杯周邊商品，只要集滿龍珠就能免費兌換帶回家，超帥氣的神龍杯、悟空杯，讓人直呼通通都想要。







於7/2-9/30期間限定的拉亞漢堡Ｘ七龍珠Ｚ聯名，點心盒、點心袋都變成限定包裝，有超霸氣的神龍、超俏皮的悟空合體經典姿勢、又或是寫滿龜派氣功的「龜」，只要點購任一款餐點，即可免費獲得，讓人一大早吃早餐就有好心情。







並以七龍珠Z經典角色設計「變色馬克杯」，有悟空、特南克斯、弗利沙三個角色，只要倒入55度以上的熱水就會變色成另一場景，喝杯熱飲也能有小驚喜。而「保溫隨行杯」則是有悟空和神龍兩款造型，就連紙盒包裝也有專屬設計，讓人捨不得丟掉。





拉亞Ｘ七龍珠Z聯名 Laya now APP集龍珠兌換贈品

若使用Laya now APP訂餐，即可參加集龍珠兌換贈品活動，單筆滿100元就能獲得一顆龍珠，集滿指定顆數就能免費把變色馬克杯、保溫杯帶回家。並於Laya now APP中推獨家限定「四星奶皇包」，仿造龍珠的模樣設計的療癒小點心，要先打卡發限動。推薦閱讀： 頂呱呱X飛天小女警超狂聯名！免費升級「飛天小女警炸雞桶、飲料杯」可愛炸裂，只送不賣周邊衝頂呱呱。

活動期間：7/2-9/30，贈品兌換7/2-10/15

活動辦法：透過LAYA NOW APP單筆消費滿100元獲得1顆龍珠，可累計贈送

1、集滿14顆免費兌換變色馬克杯(不挑款)

2、集滿14顆加價購99元兌換保溫隨行杯(不挑款)

3、集滿21顆免費兌換保溫隨行杯(不挑款)

注意事項：限單店兌換，不可跨店兌換。



拉亞Ｘ七龍珠Z聯名套餐

七龍珠Z 1號餐： KITKAT奇脆XL勁辣炸雞芝 加哥堡、黃金脆薯、中杯奶茶

七龍珠Z 2號餐：蝦排蛋皇后奶油吐司、蘋果派、中杯奶茶

七龍珠Z 3號餐： 鐵板烏龍麵&煎餃、麥克雞塊、奶皇包、中杯奶茶

七龍珠Z 4號餐：烙烤雞腿米堡、蘋果派、奶皇包、中杯奶茶

四星奶皇包 20元(單顆販售)，Laya now限定。



拉亞Ｘ七龍珠Z 龍珠雷達遊戲

活動辦法：單筆消費滿200元(以上)且使用線上支 付，可參加龍珠雷達遊戲。

注意事項：使用龍珠雷達有機會多獲得一顆龍珠，亦可使用拉亞會員印花10點參加遊戲。優惠券兌換7/2-10/28。



