新莊人終於有新夜市可以逛了！就連AI教父黃仁勳都抵不住夜市小吃的誘惑，在各地區都有專屬的在地夜市美食，擄獲吃貨的胃。這次新莊人等超久的新夜市「新莊思源夜市」終於在6/29盛大開幕，各式各樣現做小吃、飲料和夜市遊戲等攤位，在週末開幕吸引一大票新莊人前去朝聖，開幕期間再享免費遊玩親子氣墊城。
▲下圖圖片來源「新莊思源夜市」粉絲團，以下同。
每週僅營業週五、週六和週日的新莊思源夜市，於上週末開幕變造成新莊人社團的轟動，雖然佔地不算太大，但攤位也算是精心挑選，在開幕首週每一攤美食都大排長龍。夜市必吃雞排「8兩重G排、泰式椒麻雞」；海鮮控則是有「鮮烤魷魚、蚵學家蚵蛋燒、大新竹烤魚鹽烤魚剁椒魚」可以選，其中整隻吳郭魚鹽烤內用還能想白飯免費優惠。
近年爆夯的外酥內軟嫩的「現烤脆皮豬五花」、超台味「大銘哥香腸炒米腸」、IG狂洗版的如氣球般膨脹的「北投炸蛋蔥油餅」，以及經典夜市小吃「蚵仔煎、地瓜球」等通通都有，更特別的是還有一大區域是異國零食優惠區，一箱箱零食擺放在地上販售猶如夜市版零食批發工廠，大小朋友都買到失心瘋。
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新莊思源夜市
每週五六日 16:00~翌日01:00
新北市新莊區新北大道三段6號-2(喝酒大學後方)
交通方式：捷運新北產業園區站，出站步行3分鐘就到。