開了20年的礁溪老爺改版升級！想到宜蘭渡假、宜蘭泡湯，五星級酒店「礁溪老爺」是許多人經典必住、一住再住的首選，2024年初礁溪老爺進行史上最大規模的封館改裝，6月起用全新3大亮點強勢回歸，無論是客房、親子公共空間、到全新餐廳打卡點，窩客島帶你一一開箱。

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礁溪老爺客房新亮點

讓許多鐵粉最期待、最想知道的，就是新版礁溪老爺「住起來」有哪裡不一樣，這次礁溪老爺封館改裝時長2個月，總共150間客房全面翻新，官方甚至以「打掉重練」形容本次裝修。在這次改裝整體主題加強了「日式風格」，使用拉門或階梯隔出客廳空間、床鋪區域，客廳天花板、牆面邊角換成圓角設計，加上牆面無毒健康塗料、日本傳統工藝「左官」的抹刀塗抹技法，打造更溫和、更文青的住房空間。







在硬體設備上，礁溪老爺在客廳換上更舒適的獨立筒沙發、更大的50吋電視，並且降低電視櫃高度，與行李架、垃圾桶預留空間融為一體。床墊使用雙層「子母床」設計，可以依喜好更換軟硬度。此外，浴室設計也更新升級，浴缸、洗臉檯面都換成石面，同時提供Dyson吹風機、直捲髮造型器，泡完湯也可以美美的。





為了讓人住房更享受，這次礁溪老爺在客房內mini bar也增添巧思，提供華剛精品茶、握咖啡特製手磨咖啡豆、日本「源吉兆庵」米菓、「井村屋」羊羹，讓人享受午茶時光，冰箱內也有巧克力牛乳、氣泡飲、運動飲料，超適合泡湯後舒服喝一杯。



礁溪老爺餐廳打卡點：茶寮清泉

礁溪老爺原先的會議廳，是作為自主餐廳的座位延伸，這次直接將會議廳升級改造，打造成可愛療癒風格的「茶寮清泉」餐廳。其中使用日式和果子作為元素，圓潤的吊燈、麻糬形狀的座椅、窗戶，以及整體粉嫩配色，各個角落都好拍。







升級改版的「茶寮清泉」下午座位接待來訪10次以上的「常客」迎賓下午茶使用，提供專屬的套餐、點心自助吧，成為礁溪老爺鐵粉的專屬空間。此外在早餐、晚餐時段則，「茶寮清泉」則如同自主餐廳座位區的延伸，如客滿時也有機會帶位到這個可愛餐廳空間用餐。







礁溪老爺公共空間：育樂中心

為了搶攻親子話題，這次礁溪老爺改裝時，特別規劃全新「育樂中心」空間，其中除了有兒童遊戲室之外，還有桌撞球、健身房、遊戲機台區、書報閱讀休憩區、小型商務視聽區、KTV歡唱空間，總共7大區域規劃，讓大小朋友都能盡情玩樂，爸媽也能抓準時間偷閒放鬆一下。







礁溪老爺全新一泊二食優惠

針對本次礁溪老爺全新改裝開幕，即日起至8月30日前，只要預定「夏季尊榮住房專案」，可享雙人一泊二食每晚13,970元起。此外，還能參加礁溪老爺社群抽獎活動，有機會抽中「平日精緻老爺套房、平日洋式景觀套房」雙人住宿券，還有「一日遊」雙人券各一組，讓人又有理由再約礁溪來個泡湯小旅行。



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礁溪老爺 夏季尊榮住房專案 活動資訊

活動網址：https://walkr.tw/RFvqPK3m