不只迪士尼有牡蠣寶寶，台灣也有在地「蚵ㄚ寶寶」！玩具品牌KHTOY，實體店面「絨毛玩偶旗艦館」在嘉義落腳，打造玩偶屆的IKEA。這次特別以嘉義在地蚵仔作為主角，打造全新角色「蚵ㄚ寶寶」，並且搶先釋出首波周邊，加價購最低89元就能入手，讓人通通萌到笑出來。



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KHTOY這次結合嘉義當地特色，設計超萌「蚵ㄚ寶寶」系列周邊小物，在7/4起正式開賣，其中主推「蚵ㄚ寶寶絨毛玩偶吊飾盲盒」一組總共有3款+1款隱藏版，有機會抽中「蚵ㄚ寶寶、檸檬蚵ㄚ、蚵仔酥」等造型，在活動期間，消費滿1,500元即享85折優惠，並隨機贈送一個吊飾盲盒，讓人想要整套收藏。





此外，在7/4起更推出「蚵ㄚ」系列加價購活動，期間內只要消費不限金額，就能用39元加購在地「茄芷袋」、89元加購「蚵ㄚ寶寶飲料提袋」、149元加購「蚵ㄚ寶寶頸枕」或「蚵ㄚ寶寶抱枕」，通通萌到融化。除此之外還有提供70公分大尺寸「蚵ㄚ寶寶抱枕」，抱著睡覺更香。開賣時間起，只要買任一款蚵ㄚ限定小物，就免費送「蚵ㄚ寶寶氣球」，讓人一次把所有蚵ㄚ通通帶回家。





不只有在地「蚵ㄚ寶寶」，KHTOY館內也推出多款正版卡通周邊新品，包含「卡娜赫拉的小動物全新早餐系列」粉絲討論度破表，包括卡娜赫拉飲料提袋、漢堡枕毯、吐司兔兔抱枕，旗艦店裡現場展示更讓人買到剁手手。此外還有三麗鷗 Hello Kitty 50 週年限定玩偶、迪士尼奇奇蒂蒂新品、排球少年周邊商品，不管你的本命是誰，通通找得到寫你名字的周邊。





KHTOY 蚵ㄚ寶寶系列新品

上市日期：2024/07/04起

特別活動：只要買任一款蚵ㄚ系列新品，就送「蚵ㄚ寶寶氣球」。



KHTOY 蚵ㄚ寶寶系列加價購推薦

活動期間：2024/7/4-9/3

活動內容：消費不限金額可享以下加購優惠：

39元加購茄芷袋

89元加購蚵ㄚ寶寶飲料提袋

149元加購蚵ㄚ寶寶頸枕或蚵ㄚ寶寶抱枕



KHTOY 蚵ㄚ寶寶系列盲盒優惠

活動內容：

消費滿 1,500 元即享 85 折優惠，並隨機贈送一個吊飾盲盒（可累贈）。

滿 3,000 元更享 75 折優惠，並可累贈兩個吊飾盲盒。



KHTOY 絨毛玩偶旗艦館 門市資訊

地址：義縣民雄鄉頭橋工業區工業一路6-6號

官網：https://walkr.tw/e66XSMyE



詳細活動規範及供應情形，依 KHTOY 官方公告為準。

