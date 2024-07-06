中山站吃冰打卡有新歡！網美系冰品Smile Froyo在中山站「心中山」線型公園旁，主打精品優格霜淇淋，搭配繽紛的配料，打造中山站最可愛、最好拍的散步甜點。這次Smile Froyo強勢推出「優格義式冰淇淋」全新系列，讓人吃冰更多吃法、更少負擔，挑戰中山甜點口袋名單。
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又美又可愛的Smile Froyo，從香港進軍台灣之後，一直是中山站人氣冰品之一。這次除了經典的「優格霜淇淋」之外，再推出脂肪更低的「優格義式冰淇淋」使用義大利國寶級Pregel優格冰淇淋作為基底，搭配日本北海道四葉鮮乳，比起一般來說冰淇淋來說，更低糖、低脂，並且強調絲滑、不膩口的口感，夏天吃起來更爽快，此外還能搭配主廚特製點心「法式脆粒、伯爵脆粒、莓果脆粒、德國三色巧克粒」打造專屬口味。
除此之外，Smile Froyo經典的「優格霜淇淋」系列，也針對夏天推出新口味。其中包含「金箔紅寶石」使用紅寶石巧克力，加入櫻花蛋白脆、金箔裝飾更奢華。「夢幻雲朵」則是優格霜淇淋與雲朵蛋白脆，打造雲朵軟綿綿、蓬鬆的口感。此外，台灣限定版「芒果四重奏」更吃得到新鮮芒果、芒果布丁、芒果雪酪以及水果棉花糖等多層次口感，把台灣芒果冰變得更可愛、更浪漫。
Smile Froyo中山概念店
地址： 台北市南京西路25巷18-3號1F（捷運中山站4號出口）
電話：02-25373890
Smile Froyo優格義式冰淇淋新品
經典原味 Classic Plain
售價：NT$ 280元
杯裝售價：
NT$ 630元 / 750ml (罐)
NT$ 200元 / 200ml (罐)
Smile Froyo優格霜淇淋新品
金箔紅寶石 Cherry Blossom
售價：＄360
夢幻雲朵 Dream Cloud
售價：NT$ 330 元
芒果四重奏Mango Fever
售價：NT$ 330 元