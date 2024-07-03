你Netflix上的超人氣作品《迷宮飯》，作者藉由幻想的世界和不存的食材，創造出令人食指大動的料理和各式深刻的反思，不僅在日本，在全世界各地都引起極大的迴響。如今，劇中的料理將不再只是虛擬的幻想，即日起至8月18日，池袋PARCO的atari CAFE&DINING將開設聯名主題咖啡廳「Delicious IN DUNGEON Cafe」。該咖啡廳將再現迷宮的美食。不只如此，周末和假日的晚上，事先預約的人還可以享用特殊的套餐料理喔！







Let’s 炎龍炸肉排

這道料理重現了在作品中，飢餓的萊歐斯一行人在討伐炎龍前所製作的料理。在劇中，食材取自外觀詭異的大青蛙肉，而現實則選用了具有飽足感的150克大份量雞肉。其亮點在於使用紅酒製作的醬汁，完全按照作品中的烹調過程，用紅酒燉洋蔥製成。此套餐還包含湯、沙拉和麵包，份量十足。含稅價格為2,398日圓。









雞蛇石板親子丼

這道料理在劇中以雞蛇的肉和怪物植物作為食材。這道菜的獨特之處在於其盤子，在劇中使用的是由魔物製成的磚塊，本身也可以食用。為了在現實中重現這道料理，官方以竹炭將吐司染成灰色，並且填滿大麥飯和菠菜，再加入用雞絞肉、南瓜、胡蘿蔔、番茄醬等製作的餡料，最後放上豆苗和雞蛋，將整個料理放入烤箱烘烤。美味又特別，含稅價格為2,508日圓。





週末及節日限定晚餐套餐

僅在週末及節日的晚間時段，餐廳內提供包括前菜沙拉、主菜、主食、湯品、甜點和飲品在內的4種套餐料理。







木質餐具

所有料理皆使用印有魔物圖案的木質餐具提供。餐具也忠實呈現了作品中的世界觀。由天然木材製成的山毛櫸木餐具散發出溫暖的氛圍。店內開放購買。







角色形象飲料

這些飲品的設計靈感來自萊歐斯、瑪露西爾、奇爾查克、先西和法琳。隨機附贈杯墊，提供外帶。店內價含稅990日圓，外帶價含稅972日圓。從左至右分別為：先西、萊歐斯、法琳、奇爾查克和瑪露西爾。









角色形象飲料附贈杯墊







寶石蟲果凍

寶石蟲果凍的靈感來自作中擬態為財寶的魔物「寶蟲」，現實中則由色彩鮮艷的琥珀糖和水果製成，含稅價格為1,265日圓。







周邊壓克力立牌

官方特地繪製了拿著食物的萊歐斯一行人的迷你角色插圖，並推出了壓克力立牌、壓克力鑰匙圈和貼紙這3種周邊商品。壓克力立牌 全5款，含稅價格為990日圓，尺寸約 W6.2×H10公分。







預訂特典

事先預訂的特典是精靈角色寫真風包裝紅茶，全3款隨機發放。只要事先預訂「挑戰珍味套餐（2種）」、「週末及節日夜間套餐」，或「座位」的顧客，將於當日在店內獲贈特典紅茶（茶葉3克）。特典紅茶的角色包括瑪露西爾×伯爵茶、希斯路×阿薩姆紅茶、米斯倫×大吉嶺紅茶。預訂需事先付費，每位550日圓，含稅。







Delicious IN DUNGEON Café

地點：東京都豐島區南池袋1丁目28-2 池袋PARCO 8F atari CAFE&DINING 池袋PARCO店

日期：即日起～ 2024年8月18日

預約優先制：優先接待在預約網站事先預約的顧客。如果當日預約名額尚有空位，未預約的顧客也可入場

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