這裡根本就是台版秋葉原！玩具outlet「麗嬰國際清倉中心」分別在台北、台中都有門市；來這邊不僅可以有整排日本扭蛋通通50元，現場也有不少三麗鷗、蠟筆小新、角落小夥伴、小小兵等周邊商品下殺5折，更有一番賞獎品、動漫公仔玩偶等，相當適合大家過來挖寶。







這次來到的「麗嬰國際清倉中心 台北長春店」地點臨近捷運南京復興站，藏身於巷弄大樓中二樓，需要走上樓梯才能抵達。一走到門口就可以先看到不少扭蛋機，包含各種日本動漫、迪士尼角色等，通通只要50元就能購買，比起台北地下街，真的是相當便宜好入手。



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接著，一進到店面就是整空間的三麗鷗周邊任君選擇，從大型娃娃、抱枕，到文具周邊、吊飾、公仔玩偶等，全都應有盡有，重點是這裡的價錢還都是5折起呢！不過缺點大概是東西放得較多較雜，僅有按照角色大致上分類，相對的就是很是得大家有空來挖寶。





除了三麗鷗之外，現場也有KAKAO FRIENDS、蠟筆小新、角落小夥伴、迪士尼等，超多經典知名角色都可以找到。後面倉庫更有咒術迴戰、東京卍復仇者、間諜家家酒等，各種不同的動漫玩偶，以前在快閃店買很貴，現在來這都能折價收回家。





台北台中玩具outlet 麗嬰國際清倉中心

喜歡公仔的朋友也要筆記！這邊除了一些文具、玩偶商品之外，還有一整櫃的公仔任君選擇；如果單買一個價錢比較少折扣，不過搭配買2送1、買5送3、買10送8等優惠，根本是直接下殺55折了；只能說這裡不僅僅是玩具的天堂，更是動漫迷和收藏家的挖寶勝地。台北、台中的朋友現在就趕緊來麗嬰國際清倉中心一探究竟吧。

分店資訊：

台北長春－台北市中山區長春路299號2樓

台中美村－台中市西區美村路一段272號B1

營業時間：週二至日 12:00-19:00