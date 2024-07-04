可可愛愛「豬仔流沙包」不用錢！人氣港點「點點心」是許多港點控又愛吃、又愛拍照打卡的口袋名單，為了慶祝全新進駐高雄，點點心推出全新5大餐點買一送一，還有高雄店限定「滿額免費吃豬仔流沙包」，港點控又有理由約吃、約朝聖。



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點點心新菜主打「食神好味」系列4煲1麵，包含「功夫香辣滑牛煲、港式咖哩嫩雞煲、蟹意濃豆腐煲、腐竹燜蛋豆腐煲」湯汁通通都是精華，此外還有一款「食神爆炒伊麵」同步開賣，新品上市推出「買一送一」優惠，這次消費買任一款新菜，就送同款料理兌換券，下次來就能免費再吃一波。







此外，這次點點心「高雄巨蛋店」也在7/3起正式開幕，店內特別設置了放大版的「豬仔流沙包」立體公仔，讓人光看又想再加點開吃。為了慶祝開幕，點點心高雄巨蛋店在7/3-7/7也推出限定開幕優惠，期間內只要消費滿千元即贈送「豬仔流沙包」免費吃，每天限量30份，高雄港點控手刀先衝。





點點心 食神好味新菜優惠

活動期間：即日起至2024/08/31

活動內容：

期間內於「點點心」全台門市點任一道「食神好味」餐點，再贈一份同品項餐點於下次消費滿額兌換，點兩道贈兩道，以此類推。



點點心 高雄巨蛋店

地址：高雄市左營區博愛二路777號4樓（高雄漢神巨蛋）

電話：07-5225228

開幕活動：7/3-7/7期間，用餐消費滿1000元，就送「豬仔流沙包」一份，每日限量30份。



詳細活動規範及供應情形，依 點點心 官方公告為準。