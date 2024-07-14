來嘉義一定要吃淋上白醋和蒜泥的涼麵！嘉義涼麵店很多，而開業四十多年的「黃記涼麵涼圓」深受在地人及觀光客歡迎，環境整潔舒適，除了人人必點的招牌白醋涼麵之外，還有販售涼肉圓和皮蛋豆腐等品項，而且若冬季來訪，還能吃到限定的土魠魚羹。







「黃記涼麵涼圓」位於文化公園周邊，開業已超過40年、現由第三代經營，空間有重新裝潢過，相當明亮乾淨，並且讓客人直擊餐點準備過程、更能安心享用美食。只是座位數不多，內用涼麵和涼圓多少得仰賴運氣；要注意的是，遇上客滿也請先排隊點餐、結帳，店員會依序叫號入座。





「黃記涼麵涼圓」的涼麵是由寬扁麵搭配美乃滋、芝麻醬、蒜泥以及黃瓜絲，交織出的味道毫無違和感，很推薦加點辣醬，提升整體味道層次；開動之前記得先將麵條和醬汁攪拌均勻，吸滿醬汁的麵條清爽開胃，讓人忍不住一口接一口，炎熱的夏日早餐選擇嘉義涼麵尤其適合。



除了涼麵之外，涼圓也是「黃記涼麵涼圓」必點的招牌之一，也是嘉義特有的小吃，許多人戲稱冰肉圓。而涼圓和涼麵同樣淋上美乃滋和蒜泥，外皮Q軟、晶瑩剔透，看得見內餡，口感特別卻不突兀。此外，「黃記涼麵涼圓」有免費供應無糖麥茶讓內用客人消暑解膩。



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黃記涼麵涼圓推薦

涼麵、涼圓

黃記涼麵涼圓店家資訊

地址：嘉義市東區興中街6號

電話：05-224-0620