嘉義不只雞肉飯必吃，9間人氣小吃也要吃過！來到嘉義除了必須朝聖的雞肉飯，還有鴨肉、東石鮮蚵等嘉義必吃美食，窩客島這次就幫你整理9間嘉義人氣小吃，包括人氣鴨肉羹、老字號粉圓冰、隱藏版炸蛋蔥油餅等，嘉義古早味小吃、甜點一次收，近期來嘉義就先跟著吃一輪。





嘉義人一定都吃過的「新港鴨肉羹」，就位在奉天宮前，來朝聖順路吃剛好；鮮蚵控先衝東石，只要200元就有烤鮮蚵吃到飽，平日還不限時讓你直接吃到爽；而在地古早味甜點也不能錯過，像是「大樹腳阿欽伯粉圓」的粉圓冰、「麻糬棟」的黑白麻糬、菜燕、粉糕等，兩者都是深受在地人喜愛的老字號，「蘭正老牌芋圓」則有包入芋泥的地瓜圓，搭上特製桂圓糖水，夏天吃一杯超消暑。





必吃嘉義在地小吃推薦：新港鴨肉羹

部落客 魔王的碗公 造訪 新港鴨肉羹 說：

簡單的帶皮鴨肉跟細嫩的筍絲，以及大火快炒後的鑊氣，鴨肉不柴且帶有一點甜味，湯頭勾芡的剛剛好，再配上靈魂辣椒粉跟五賢醋，我每次去都要吃上2-3碗才願意離開！<全文介紹>



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#新港鴨肉羹

地址：嘉義縣新港鄉中山路奉天大廈17號

電話：05-374-7950







必吃嘉義在地小吃推薦：正宗民雄鵝肉亭

部落客 熊胖の妃常生活 造訪 正宗民雄鵝肉亭 說：

完全沒有任何添加物，等待熟透後再滷鹽，吃的是鵝肉最天然的甜味，老實說，正宗民雄鵝肉亭吃的是一種家鄉味，整體吃起來軟嫩適中，甜味適中。<全文介紹>



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#正宗民雄鵝肉亭

地址：嘉義縣民雄鄉和平路33號

電話：05-206-1602







必吃嘉義在地小吃推薦：東石蚵王烤鮮蚵吃到飽

部落客 小珊珊 造訪 東石蚵王烤鮮蚵吃到飽 說：

來到嘉義東石絕對要吃鮮蚵呀，產地直送，絕對新鮮美味，只要200元就能3小時無限吃爆當天現撈的肥美鮮蚵，超巨大size顆顆碩大肥美！<全文介紹>



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#東石蚵王烤鮮蚵吃到飽

地址：嘉義縣東石鄉206號附27

電話：05-373-2168







必吃嘉義在地小吃推薦：竹崎老店肉圓羊肉湯

部落客 紫色微笑 造訪 竹崎老店肉圓羊肉湯 說：

已經飄香八十餘年的老店，這家位於三角窗只有幾坪的大，生意非常好，連在地人都常來光顧，這裏的羊肉湯湯頭非常鮮美、特別是用吸管吸的羊大骨湯，非常好吃好玩。<全文介紹>



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#竹崎老店肉圓羊肉湯

地址：嘉義縣竹崎鄉中正路1號

電話：05-261-3378







必吃嘉義在地小吃推薦：偉仔炸蛋蔥油餅

部落客 那倆人玩樂人生 造訪 偉仔炸蛋蔥油餅 說：

半熟蛋更是蔥油餅裡頭的精隨阿！！老闆真的沒有騙人，一咬下去蛋汁噗嗞噴了出來🤩加上他鹹甜的特製醬汁，一整個超加分的啦～真的是吃過一次就會愛上的好味道👍<全文介紹>



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#偉仔炸蛋蔥油餅

地址：嘉義縣民雄鄉民權路42號

電話：0926-835-035







必吃嘉義在地小吃推薦： 大樹腳阿欽伯粉圓

部落客 朵朵。旅遊食光 造訪 大樹腳阿欽伯粉圓 說：

吃了一口輕涼解渴的粉圓冰，OMG!粉圓顆顆晶瑩剔透粒粒分明，糖水是用黑糖糖水粉圓入口滑嫩 、 彈Q~實在好好食喔!! 雲耳也推推喔!<全文介紹>



#大樹腳阿欽伯粉圓

地址：嘉義縣新港鄉福德路110號

電話：05-374-5799







必吃嘉義在地小吃推薦：麻糬棟

部落客 那倆人玩樂人生 造訪 麻糬棟 說：

麻糬整體來說屬於厚實，但外皮口感卻是軟軟的，加上鹹的綠豆餡搭上花生糖粉真的別出心裁，讓餡料呈現鹹甜鹹甜的風味，不會吃到後面會覺過膩，來這不仿來試看看這獨有的滋味。<全文介紹>



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#麻糬棟

地址：嘉義縣朴子市開元路188號對面第一市場 內

電話：05-379-3851







必吃嘉義在地小吃推薦：顧家麻花工作坊

部落客 魔王的碗公 造訪 顧家麻花工作坊 說：

朋友跟我說一定要買現炸剛出爐的才好吃，連我東石的客人也推薦我一定要來買他們的炸雙胞胎，所以不管怎樣，我一定要吃到才甘願啊！<全文介紹>



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#顧家麻花工作坊

地址：嘉義縣朴子市文化南路305號

電話：05-379-0497







必吃嘉義在地小吃推薦：蘭正老牌芋圓

部落客 那倆人玩樂人生 造訪 蘭正老牌芋圓 說：

這裡最特別就是這個包心芋圓，黃色包的芋泥，紫色包的是地瓜泥，吃起來QQ的，包餡就是讚。<全文介紹>



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#蘭正老牌芋圓

地址：嘉義縣民雄鄉昇平路1-1號

電話：0952-669-208



