深坑老街不只吃臭豆腐！深坑老街小吃推薦「芭樂嬌七里香」來這絕對不能錯過？隱身在廟口前的小小攤販，只賣「巨無霸烤雞屁股」一個品項，不過這超狂的雞屁股每一顆都比50元還大，每串僅售40元，每到營業時間總是吸引不少排隊人潮，下次來深坑老街可別錯過。
除了臭豆腐還能吃什麼？深坑老街一向以臭豆腐聞名，不過這廟口前的「芭樂嬌七里香」仍成為網友們來這邊必吃的攤位。攤位就位在臭豆腐近70年老店「王水成老店水成館」對面，一走到附近就能看到滿滿的排隊人潮，讓人不禁好奇葫蘆裡賣什麼藥。
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攤位上一顆顆巨無霸雞屁股，尺寸比50元硬幣還要大，相當吸睛；這邊每串雞屁股皆經過精心處理和兩次烘烤，炭火燒烤的香味四溢，讓人忍不住流口水。即使排隊人多，但經過老闆熟練的手法和高效的烘烤速度，讓大家不用等待太久便能品嘗到這美味。
「芭樂嬌七里香」一串雞屁股有四顆，滿足感十足，吃起來外皮酥脆、內裡鮮嫩多汁，醬汁均勻滲透其中，每一口都充滿了濃郁的炭火香味；難怪許多人都是一買就是好幾串，帶回家與家人朋友分享。無論是當地居民還是遠道而來的遊客，都應該來親自體驗這份美味，下次來深坑老街不只要吃臭豆腐，也絕對要來試試這個「芭樂嬌七里香」的魅力。
深坑老街小吃 芭樂嬌七里香
地址：新北市深坑區深坑街135號
營業時間：假日 09:00–19:00；平日11:00–18:00（公休日FB粉專公布）
販售價錢：七里香$40（一串4顆）