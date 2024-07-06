韓式炸雞第一品牌bb.q CHICKEN與人氣Youtuber「韓勾ㄟ金針菇」的自創品牌「金家ㄟ」聯手推出超強聯名「黑蒜嘿皮炸雞」，將2023年底轟動韓國的黑蒜炸雞，原汁原味搬來台灣。同時為了接下來的奧運比賽，bb.q CHICKEN加碼推出韓式炸雞界今夏大勢商品「黑蒜嘿皮炸雞蛋糕」、並且7/4-8/31期間加碼推出買1送2活動：內用、外帶出示學生證點「黑蒜嘿皮炸雞系列」送2罐汽水(百事可樂/七喜)。





bb.q CHICKEN的「黑蒜嘿皮炸雞」，不僅味道獨特，還非常適合夏日的各種慶祝活動。這款炸雞使用了台灣本地的低溫發酵黑蒜，風味溫和而偏甜，不似通常的生蒜那般辛辣。黑蒜與醬油基底混合製成的醬料，搭配上bb.q CHICKEN精選的氣冷雞肉，口感Q彈而多汁，兩者的完美結合定能滿足所有炸雞愛好者的味蕾。





而為了讓吃炸雞可以更有儀式感，bb.q CHICKEN特別推出了「黑蒜嘿皮炸雞蛋糕」。這款炸雞蛋糕的外觀極具創意，將酥脆炸雞均勻拌入甜鹹的黑蒜醬，加上花椰菜、玉米及最上層撒上的蒜末，不僅色彩豐富，其獨特的口味組合也絕對能讓味蕾獲得前所未有的三重享受。最後，bb.q CHICKEN為了回饋廣大的學生族群，特別在7月4日至8月31日推出了「買一送二」的超值活動。凡是學生憑學生證點選「黑蒜嘿皮炸雞系列」任一品項，即可獲得兩罐汽水（百事可樂或七喜）。



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bb.q CHICKEN「黑蒜嘿皮炸雞任一系列」出示學生證就送2罐汽水

活動時間：2024/7/4-2024/8/31止

活動內容：凡到店點「黑蒜嘿皮炸雞任一品項」並出示學生證就送2罐汽水(百事可樂/七喜)

活動方式：內用、外帶（外送平台、享聚卡不參與此活動）



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