提及基隆美食，沙茶料理肯定榜上有名！二次大戰後潮汕人跟隨國民政府遷臺，大多選擇在落腳處販售原鄉的沙茶菜餚，沙茶與咖哩交織而成基隆特有的漂泊滋味。「三德沙茶牛羊肉店」為三十年老店，不僅在地擁護者眾，不少老饕來基隆旅遊也一定會來一盤沙茶咖哩牛肉麵解饞。



「三德沙茶牛羊肉店」位於有「沙茶牛肉一條街」的復旦路上，此處舊名為「流浪頭」。據聞，昔日產煤，煤礦皆以流籠垂吊運送，故稱「流籠頭」，久而久之遂成「流浪頭」，增添了幾分漂泊氣味；這一帶聚集大批勞工，不論是煤炭工或碼頭工皆需消耗大量體力、格外容易飢餓，而拌著米飯或麵條、俗又大碗的重口味沙茶咖哩自然成為勞工朋友補充體力最佳良伴。



若是初來「三德沙茶牛羊肉店」，並且有多人同行，點餐推薦採「乾溼分離」策略，炒牛肉、炒三鮮等來上數份，每人各自點一碗清麵，再自行將沙茶咖哩醬汁、麵條與喜愛的炒菜合而為一。如此一來，麵條得以「海陸兩棲」，佐以多款料理風味。





「三德沙茶牛羊肉店」的麵條口感類似烏龍麵，Q彈有嚼勁，搭配沙茶與咖哩交融的濃稠醬汁著實開胃，尤其適合濕意連綿的基隆；此外，蝦仁與蛤蠣不僅新鮮，個頭更是比大都市的海鮮餐廳所能遇見的蝦仁和蛤蠣都來得大，由此可見產地與餐桌零距離的港都優勢。





採訪前，看見一名網友分享浪貓在「三德沙茶牛羊肉店」前群聚用餐的畫面，當日卻「一隻」食客不見，便隨口詢問。老闆表示，牠們通常會在八點多現身，固定成員共有六名，「貓咪都知道要找我吃飯，我不像附近其他店家會以水柱驅趕牠們」老闆談起貓咪的時候，眼底盡是溫柔；縱使當下才七點半，尚有一段不算短的時間，仍決定任性地埋伏馬路旁、守株待「貓」，殊不知這一盼就是一個小時。



時間走到八點，沒想到浪貓果真陸續自四方登場，且從體態看來平時伙食應當不錯。有趣的是，牠們並非直接在「三德沙茶牛羊肉店」集合，而是各自於周遭納涼、玩耍；八點半一到，這些毛茸茸的小客人瞬間移動在門前聚集。老闆點了名後，便示意店員準備放飯，只見兩人各手持一袋魚肉，待報紙鋪平後，再將魚肉倒落紙上，讓貓咪們大快朵頤。





先前瀏覽店家評論，有些人直指老闆態度不善、急著掛電話。事實上，動身採訪前、致電詢問是否已開放內用時，老闆同樣答畢即刻掛斷，確實難免讓人誤會。但是用餐期間看見老闆時而忙著招呼客人，時而負責攪拌一大盆麵條，還得抽空擔任接線生，一人分飾多角，頓時全然理解為何他總迅速掛電話；然而，若有緣目睹老闆特別準備「愛心餐」款待一票喵喵叫的食客，溫和地望著牠們用餐的畫面，興許也會對這名心懷柔情的鐵漢徹底改觀。



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三德沙茶牛羊肉店推薦

咖哩沙茶牛肉麵、炒三鮮

三德沙茶牛羊肉店資訊

地址：基隆市中山區復旦路7號

電話：02-2427-7208