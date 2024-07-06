為了搶攻暑假親子旅遊商機，宜蘭綠舞國際觀光飯店推出「新經典假期」一泊四食住房專案，打造一個獨一無二的暑假新選擇。不只可以入住套房或Villa房型，享受由全新日料品牌「日光璽舞」提供的壽喜燒套餐或蝶舞西式晚餐。還可以享受擼LALA Sweets的幸福擼貓下午茶，以及住客專屬的宵夜時光和翌日活力早餐，讓人玩到不想回家
綠舞飯店一站式適合親子玩樂的豐富活動&設施滿足爸媽輕鬆度假及遛小孩的便利，進入飯店即可暢遊5.7公頃的日式園區體驗各式活動。住客可以在酒店的日式園區內換穿傳統的浴衣或Hakama文青袴，體驗專人教授的抹茶課，了解日本獨特的茶藝文化。
同時全新升級的「新經典假期」一泊四食住房專案，還包含了全新日料品牌「日光璽舞」壽喜燒/割烹所帶來的關東風格壽喜燒，以味醂、醬油、清酒及黑糖結合肉品及蔬菜本身的原汁烹煮，可挑選美國無骨牛小排或宜蘭在地葛瑪蘭黑豚梅花，輕輕涮幾下即可享用香甜醬汁與肉品結合雞蛋的滑嫩口感，套餐還附上當季產物的綜合刺身，忍不住勾起食慾一口接一口。
此外，還有超萌貓咪甜點店「擼LALA Sweets」，預訂住房專案即享滿滿幸福感的擼貓下午茶，吸睛外觀以粉色小木屋打造夢幻甜點店形象，讓人在店外就先消耗一波相機底片美照拍不停！店內共有例曼赤肯、小步舞曲、英國長毛、英國短毛及米克斯等不同品種的貓咪作為可愛的貓店長與客人互動，客人換上襪套即可進入寬敞的貓咪生活空間，享受與貓咪們無拘無束的玩耍互動及打卡拍攝萌照。
而對於愛好高科技體驗的旅客，綠舞國際觀光飯店提供了虛擬高爾夫體驗。這一活動利用最新的虛擬實境技術，讓旅客在多種高爾夫球場模式和場景中自由選擇，享受打高爾夫的樂趣。這不僅是一種休閒方式，更是一種全新的互動體驗，可以大大增加旅行的樂趣。此外，這種活動適合所有年齡層的旅客，無論是家庭成員還是朋友團體，都能在這裡找到共同的樂趣。
推薦閱讀：北投人逛市集！2024北投夏日魔法節「5大打卡點、市集、演唱會」免費逛，23天快閃來去北投小旅行。
宜蘭綠舞國際觀光飯店「新經典日式假期」一泊四食住房專案
入住日期：2024/7/1 至2024/12/30
官網：www.dwsresort.com.tw
專線：(03)-9603 808