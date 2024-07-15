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全台最時髦藥局！傳承三代、藥師斜槓文史工作「七星藥局」，不只賣藥，還推出咖啡掛耳包。

2024-07-15 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅 人氣：556
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

全台最時髦藥局在嘉義！「七星藥局」石造外牆、木質門面搭配有座七星山主峰的文青招牌，櫥窗以各式懷舊物件妝點，乍看容易誤會是日本雜貨店抑或復古風咖啡廳；然而此處是貨真價實的古早味藥局，2019年吳至鎧藥師返鄉，年輕的想法注入年邁的藥局，經歷一番改造後，上門的不再只有病人，其中不乏專程前來「追星」的旅人。



「七星藥局」第一代老闆吳進最早在台北七星醫院任職，1960年回嘉後沿用「七星」之名開設藥局，看診、抓藥一條龍服務，治癒身心的星光自此於民雄閃耀了超過一甲子的時光，如今由第二代老闆吳嘉文夫婦和第三代接班人吳至鎧藥師齊心守護。

近年，吳家人早已習慣觀光客來訪，笑問客從何處來後，便開始熱情講古，包括藥局的三代史、轉型過程以及珍藏的寶物。而「七星藥局」所見的陳年藥櫃以及古早味藥品裝飾，皆為第二代吳老闆長年的蒐藏，儘管物件年歲已高但泰半狀況都維持良好；聆聽吳老闆娓娓道來七星史的過程，不時會有民眾上門求解方，只要講述大概的症狀，吳老闆便能立即對症下藥，只見他俐落地鋪好藥紙、放上數顆色彩繽紛的解藥、再逐一包裹好交由對方，不消幾分鐘即完成一場交易。



第二代吳老闆的好身手不僅落實在藥紙上、更展現於畫紙上，他受到兒子鼓舞，將腦海深處的民雄景象一筆一畫建構出來。五十年前的民雄街景與人文風采重現於一張張畫紙上，畫功精湛細膩，人物在他的刻劃下活靈活現、彷彿真能聽見市場小販中氣十足地吆喝著。

許多人覺得「七星藥局」氛圍也猶如咖啡廳，事實上這裡也真的有販售咖啡掛耳包。年輕且樂於創新的第三代吳老闆和當地咖啡館Slow Soul聯手推出「百藥之手七星配方豆」，並復刻祖輩執業時的藥袋圖示作為包裝。此外，除了「七星藥局」第三代掌門人身分之外，閒暇之餘還斜槓解說員，不時會去協助地方文化導覽，並以老照片搭配父親的手繪圖讓外地人們認識家鄉故事。

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七星藥局推薦

聽老闆講古、掛耳包

七星藥局店家資訊

地址：嘉義縣民雄鄉中樂路16號
電話：05－226－1977

 

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