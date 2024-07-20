喜歡喝啤酒的人一定要衝！「札幌啤酒博物館」是日本唯一的啤酒博物館，地理位置不僅在札幌市中心，還能免費參觀。在此得以了解Sapporo啤酒發展史之外，還能暢飲Sapporo生啤酒以及購買周邊商品，如：Sapporo生啤酒玻璃杯、T-shirt 、經典啤酒凍巧克力等。







自札幌車站步行至「札幌啤酒博物館」約二十分鐘，所在園區很寬廣，除了博物館之外，還有札幌啤酒園、購物中心Ario以及日本職棒北海道日本火腿鬥士隊室內練習場等，許多人參觀完「札幌啤酒博物館」，會順道去Ario採購。



「札幌啤酒博物館」參觀動線以三層樓高的釀酒壺為起點，沿著步道一路往下前進，便會抵達二樓展區，這裡展示了札幌啤酒一路走來的發展脈絡，包含圖文解說、歷史資料以及昔日的Sapporo啤酒空瓶；貼心的是，簡介都有特別製作英文、韓文和中文版本，讓外國觀光客也能輕鬆理解。







喜歡小酌的朋友，來到「札幌啤酒博物館」絕對要去「星星大廳」暢飲Sapporo啤酒！在自動售票機點餐付款後，將票券給櫃檯人員即可，推薦直接花¥1000點選綜合組，不僅比買單杯生啤酒來得划算，重點是三款啤酒一次滿足。





札幌啤酒博物館推薦

綜合啤酒組、SAPPORO經典啤酒凍巧克力、Ｔ-Shirt

札幌啤酒博物館資訊

地址：北海道札幌市東区北７条東９丁目１−１

電話：+81 11-748-1876