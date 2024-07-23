喜歡拍美照的豆花控一定要筆記！鄰近文化夜市的「嘉義壺豆花」店內裝潢猶如網美咖啡廳，甚至被網友封為「嘉義最美豆花店」，然而豆花價格卻出乎意料平價，並主打豆花豆漿和泰奶豆花，且豆漿和泰奶皆裝在手沖壺裡、讓客人自行倒入碗中。除了豆花，也有甜點、飲品和蛋捲可以選擇。







「嘉義壺豆花」位於嘉義文化公園旁邊、距離文化夜市步行只要十分鐘，環境有別於大多數的傳統豆花店走樸實路線，而是採網美咖啡廳風格，並帶有點時尚味道，甚至連豆花都非常好拍；「嘉義壺豆花」最大的特色是豆花湯汁一律裝在手沖壺裡、再由客人親手緩緩倒入裝滿配料的碗裡，具有儀式感。





除了豆漿豆花系列之外，泰奶豆花系列更是高人氣，像「蜜粉圓泰奶壺豆花」底部鋪墊綿密滑順的大塊豆花以及近乎半滿的蜜粉圓，並佐以蛋捲碎片，建議可以先品嚐豆花的原味口感，接著再自邊緣倒入泰式奶茶、約至六分滿，滑順豆花沉浸滿甜味突出的泰奶，搭配粉圓以及酥鬆的蛋捲，消暑又飽足。



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嘉義壺豆花推薦

蜜粉圓泰奶壺豆花

嘉義壺豆花店家資訊

地址：嘉義市西區垂楊路402號

電話：05-227-0200