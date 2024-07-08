今年夏天，準備好與家中的毛寶貝一起狂歡一夏！根據農委會寵物登記管理資訊網及內政部戶政司統計，截至2023年，全台犬貓認養登記數已達19.4萬隻，超越了新生兒數量的11.2萬。這顯示越來越多的民眾把毛孩視為家庭的一員，與毛孩共度快樂時光已成為新潮流。為了豐富毛孩家長的夏天，台灣寵物領導品牌汪喵星球攜手迪士尼，推出玩具總動員系列犬貓快樂分享包，內含人氣角色主題的澎湃好物，讓毛孩們從吃的、用的、玩的全面滿足。
汪喵星球即日起至7月9日，於汪喵星球官網舉辦夏日寵物展，提供超值近六折優惠，滿額再送人氣貓咪宇宙公寓屋型箱，參與活動還有機會獲得東京迪士尼雙人門票。汪喵星球繼去年推出的迪士尼限定新品大獲好評後，今年夏天再度加碼推出玩具總動員系列犬貓快樂分享包。特別選用人氣角色火腿豬和三眼怪製作手提帆布包，內容物不僅可愛還非常實用。包內包括精心挑選的明星商品如罐頭、餐包和凍乾零食，還有玩總迷愛不釋手的角色陶瓷碗和造型湯匙，讓家長們能輕鬆陪伴毛孩度過快樂的用餐時光。
犬貓快樂分享包僅於線上販售，全台限量5000包。帆布包和陶瓷碗只送不賣，分享包原價超過千元，現在只需599元即可入手。此外，還推出玩具總動員系列的狗狗啾啾球和特濃貓草包。特濃貓草包以盲袋方式隨機販售，每次開袋都是驚喜。快樂分享包的設計初衷在於讓毛孩吃的、用的、玩的一次滿足，也讓家長與家中的毛孩能共享快樂夏天的美好時光。
這個夏天，無論是與毛孩一同挖掘新玩具的驚喜，還是品嚐精選美食的快樂時光，都能在汪喵星球的玩具總動員系列犬貓快樂分享包中找到。此外，參與活動就有機會獲得東京迪士尼雙人門票與限量新品，滿額再加碼送人氣貓咪宇宙公寓屋型箱，給貓咪新的可愛小窩。
推薦閱讀：獨一無二的回憶！「Homie寵物零食 × 印章體驗快閃店」帶來的不僅是零食，還有愛與藝術的融合。
汪喵星球線上寵物展
官網：https://www.dogcatstar.com/202407summerparty/
汪喵星球抽東京迪士尼雙人門票
加入官方Instagram：https://www.instagram.com/p/C8wgGNZPjOi/