中秋節就是要吃蛋黃酥！近年來「蛋黃酥」人氣飆升，除了搶到翻的陳耀訓、不二坊、法朋等人氣蛋黃酥名店，「後媽家Home Mom Bakery」亦是懂吃的老饕最愛搶的中秋蛋黃酥禮盒。今年，以全新「和三盆蛋黃酥」3.0升級版登場，酥、香、化口與鹹甜平衡的完美比例蛋黃酥，讓人吃完一顆、又忍不住再吃第二顆。
全新升級的「和三盆蛋黃酥」3.0，餅皮部分使用荷蘭與法國兩種無水奶油之外，再度添加日本進口奶油，讓整體層次更加酥鬆、奶油香氣也輕盈。內餡則精選屏東潘氏28日醃漬的鹹鴨蛋黃，與手工製作的紅豆餡或棗泥紅豆餡結合，再用日本和三盆糖調味，達到鹹甜平衡的絕妙口感。最後奶油紅豆蛋黃酥表面灑上了鹽之花平衡鹹香味；棗泥紅豆蛋黃酥則在底部加黑白芝麻增添香氣，每一顆都帶給饕客滿滿的驚喜。
除了蛋黃酥之外，也推出綠豆椪、鳳寧酥和堅果塔等中秋禮盒選擇。改良古早味和餅的「月光寶盒」以蛋黃酥和創新滷肉綠豆椪為主打，內餡是用家傳秘方炒製的滷肉，香醇濃郁。另一款「鳳檸酥」則是將西西里檸檬醬與鳳梨混合餡料融入餅皮，酥香而不膩，甜酸適中，極具創意。還有深受養生愛好者喜愛的「堅果塔」，各種堅果與焦糖完美結合，口感豐富多層。這些禮盒不僅美味，更兼具健康和創新，是中秋節送禮的絕佳選擇。
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後媽家 中秋禮盒推薦
1、和三盆蛋黃酥3.0
7/1-25超早鳥優惠 590元/6入、890元/9入。(原價660元/6入、990元/9入)
2、雙月禮盒7/1-25超早鳥優惠 675元。(原價750元)
3、鳳檸酥禮盒7/1-25超早鳥優惠 580元。(原價650元)
4、堅果塔7/1-25超早鳥優惠 500元 (原價550元)