拿坡里炸雞下殺58折，最低一塊炸雞33元！看準放暑假的聚餐話題，超人氣「拿坡里炸雞專賣店」特別推出「六塊炸雞桶」特價優惠，單桶特價211元、兩桶只要399元，除此之外還有會員加碼再省10元優惠攻略，炸雞控揪團約吃一定要先筆記。
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拿坡里炸雞本次優惠主打「六塊炸雞」，其中包含3隻雞腿和3塊腿排，可以任選經典超人氣「義式炸雞」、或是薄皮款「脆皮炸雞」，並且任選搭配原味/辣味。在8/31前買「六塊炸雞」一桶211元、兩桶399元，換算下來直接打58折，炸雞控也可以「義式炸雞、脆皮炸雞」兩種口感一次滿足。
此外，如果是三商i美食卡會員，在7/5-7/23期間於APP使用點數還能再享加乘折扣，使用3點享一桶「六塊炸雞」201元優惠價，使用5點享「六塊炸雞」兩桶388元優惠，換算下來最低一塊炸雞不到33元，適合集體約吃、聚餐時揪團下單。
拿坡里炸雞 六塊炸雞套餐優惠
活動期間：2023/7/5-2023/8/31
活動內容：
一桶「六塊炸雞」特價$211(原價$348)
兩桶「六塊炸雞」特價$399(原價$696)
三商i美食卡會員 APP限定優惠券
領券期間：2024/7/5-7/23
兌換期間：2024/07/31前
優惠券內容：
會員使用3點點數領取優惠券，$201就能帶回一桶「六塊炸雞」（原價$348）。
會員使用5點點數領取優惠券，$388帶回兩桶「六塊炸雞」（原價$696）。
詳細活動規範及供應情形，依 拿坡里炸雞專賣店 官方公告為準。