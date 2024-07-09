台北美福大飯店看準暑假出遊用餐的龐大商機，積極參加7/12至7/15於世貿一館舉辦的台北國際夏季旅展。為了搶先吸引顧客，飯店提前於7/8中午12點在線上推出「美福放暑價」夏季聯合旅展。此次活動延續往年的好評，推出了多款彩匯平日自助餐券。最低價每人只需840元，即可享用豐富的下午茶餐。此外，還有「超值美食通用券」，以優惠55折3,300元的價格，讓顧客可以品嚐米其林一星級台菜。除了餐飲優惠外，飯店還推出了一泊一食住宿券，最低39折，每人2,499元起。







在台北國際夏季旅展期間，台北美福大飯店推出了一系列限量快閃優惠。從7/12至7/15，飯店每日上午11點限量推出彩匯平日下午茶餐雙人券，原價2,420元，優惠價1,210元，平均每人只需605元。每日下午4點則有彩匯平日晚餐雙人券，原價4,180元，優惠價2,090元，平均每人只需1,045元。這些優惠讓顧客可以以超值價格與好友共享海陸百匯等鮮食料理。此外，現場還有消費滿額贈送活動，單筆消費滿3,800元即可獲贈義大利香氛卡或美福吉祥物，滿8,800元還可獲得英國Noir旅行洗護組，滿12,800元更有美福時尚購物袋贈送。





同時，台北美福大飯店的人氣餐廳「彩匯自助餐廳」，以多樣化的海陸鮮食及異國美饌聞名。午餐及晚餐時段更提供啤酒暢飲，讓顧客能夠在歡聚時刻享受美味。今年夏季旅展首次推出的「平日下午茶餐四人同行券」，每張3,360元，平均每人只需840元。午餐及晚餐套券亦有優惠，平日午餐券每人1,350元，晚餐券每人1,600元，最低享77折起的優惠。假日亦可加價使用，讓顧客無論何時都能享受到超值美食。





還有台北美福大飯店內有四間主題餐廳，分別提供台、港、日、義四種風味的精緻餐點。「潮粵坊」推出了國人最愛的招牌菜「明爐香烤櫻桃鴨三吃」及「青梅土雞鍋」。米其林一星的「米香台菜餐廳」則有「三人合菜」及「經典台味米其林三饗」。喜愛日本料理的顧客可到「晴山日本料理」，享用「主廚特選雙人套餐」及「日式火鍋雙人套餐」。而「GMT義大利餐廳」則推出「義式海陸雙人套餐」及「週末舒活雙人早午餐」，讓顧客能在週末享受義式饗宴。





最後「超值美食通用券」每張3,680元，是多人聚餐及情侶約會的絕佳選擇。一次購買四張更享有優惠價，每張只需3,300元。這張券可品嚐到價值最高達6,039元的頂級美味，讓顧客物超所值。除了餐飲優惠，台北美福大飯店還推出了有效期至明年3月31日的住宿券，讓顧客可以享受全新改裝的600坪休閒健身中心及戶外恆溫泳池。行政客房一泊一食雙人券優惠價6,299元，四人同遊的菁英客房一泊一食四人住宿券優惠9,999元，每人僅需2,499元起。針對美食愛好者的行政客房一泊二食雙人券，提供彩匯自助早餐和晚餐各兩客，以45折優惠帶走價值20,570元的餐宿體驗。



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2024台北美福夏季聯合旅展推薦必買

彩匯自助吃到飽餐廳平日下午茶餐 四人同行券：3,360元 / 1,480元/69折

彩匯自助吃到飽餐廳平日下午茶餐 單人券10張：8,800元 / 3,300元/73折

彩匯自助吃到飽餐廳平日午餐 單人券5張：6,900元 / 1,900元/78折

彩匯自助吃到飽餐廳平日午餐 單人券10張：13,500元 / 4,100元/77折

彩匯自助吃到飽餐廳平日晚餐 單人券5張：8,250元 / 2,200元/79折

彩匯自助吃到飽餐廳平日晚餐 單人券10張：16,000元 / 4,900元/77折



超值美食通用券單張：3,680、套券4張：13,200



台北美福行政客房一泊一食 2人入住：6,299元

台北美福菁英客房一泊一食 4人入住：9,999元

台北美福行政客房一泊二食 2人入住：9,299元



台北美福台北國際夏季旅展

活動期間：7/12-7/15 世貿一館



台北美福線上旅展

活動期間：7/8-8/7

官網：https://reurl.cc/kOK5kn