小七制服icash2.0太可愛！全台灣7-ELEVEN超商密集度超高，每個人家裡樓下、巷口都有一間在地的7-ELEVEN，陪你24小時吃起來、喝起來、買起來。這次為了慶祝7-ELEVEN全台7000店開幕，特別推出咖啡買2送2等3大優惠，還有超可愛紀念版「經典制服造型購物袋icash2.0」，鐵粉一定要收藏。



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為了慶祝7-ELEVEN全台第7000店「首府門市」強勢開幕，7-ELEVEN規劃三大優惠活動，跟全台粉絲一起慶祝。其中在7/12起買「CITY CAFE特大美式、厚乳拿鐵、CITY TEA經典純奶茶」以及指定商品享買2送2優惠。此外，消費滿額250元送1張刮刮卡，張張有獎，有機會刮中「紀念金條11兩、購物金」等大禮，在7/14-7/16期間結帳金額滿1000元加贈100點OPENPOINT點數，讓粉絲們一起慶祝。





除此之外，7-ELEVEN更特別推出紀念版「限量經典制服造型購物袋icash2.0」，從1980年到2019年總共6款不同時期的7-ELEVEN店員制服造型，制服拉鍊拉開來，還有每款不同圖案的購物袋，讓人搭捷運、搭公車、購物血拼通通都超實用，就跟小七店員一樣多工又貼心。







這次「限量經典制服造型購物袋icash2.0」自7/11起在7-ELEVEN門市正式開賣，每款450元，採採盲盒方式販售，每盒款式隨機出貨。為了讓粉絲們能一次收藏，愛金卡公司也特別推出「六入箱組合」，一次就能搜集完整6種款式。





7-ELEVEN 指定日加碼回饋活動

活動一、結帳金額滿250元送刮刮卡

活動期間：7/12-7/16

活動內容：至門市購物結帳金額滿250元送1張刮刮卡，全台限量225萬張。每張刮刮卡皆享有三重中獎機會。

活動獎項：

第一重有機會抽中大獎7000店紀念金條11兩 1名、7兩 1名。

第二重保證刮中7-ELEVEN購物金，有機會獲得7、25、250、500元購物金。

第三重跨通路、跨品牌優惠券，有機會獲得星巴克買1送1、蝦皮不限新戶滿額折價券等。



活動二、指定商品買2送2

活動時間：7/12-7/16

活度內容：CITY系列、飲料、食品、進口商品等指定商品買2送2，推薦必買商品包含CITY CAFE特大美式、CITY CAFE厚乳拿鐵、CITY TEA經典純奶茶、韓國熊津紅蔘飲/不添加糖紅蔘飲/玉米鬚茶/大麥飲/青梅飲、韓國Sweetory切達起司餅乾等。



活動三、滿額贈OPENPOINT點數

活動期間：7/14-7/16

活動內容：到門市購物結帳金額滿1,000元加贈100點OPENPOINT點數，限量15萬筆。



7-ELEVEN經典制服造型購物袋icash2.0

販售時間：2024/7/11起

販售通路：7-ELEVEN門市

售價：450元/個



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。