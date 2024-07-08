七月就是要帶長輩吃大餐！台北六福萬怡酒店為了慶祝7/23華麗奶奶日(水噹噹阿嬤節)，特別推出敘日自助吃到飽餐廳「樂齡優惠加碼活動」，平假日午、晚餐享75折餐飲優惠暢吃Buffet，並可以優惠加購價19元，加購生津解渴的六福皇宮頤園酸梅湯1000ml乙瓶。此外同於活動期間7月31日前，至粵亮餐廳內用鴻運蒜香雞、青檸焦糖松阪豬、燒臘雙味拼盤(擇一)或為包廂用餐，即可同享優惠加購價一瓶80元，兩瓶100元帶走家庭號酸梅湯。





六福萬怡於即日起至7/31一起慶祝華麗奶奶日，敘日餐廳推出樂齡優惠加碼，凡滿55歲(含)以上之消費者，無論平假日，午晚餐均可享75折優惠，同行貴賓則享餐飲85折優惠，除可暢吃北海道生食級干貝、燒烤牡蠣、爐烤牛排外，假日另有松葉蟹腳、醋蔥漬生蠔及本季新主題餐檯漁獲豐收季數十道海鮮美饌等，並可於用餐結束後，以19元加購六福皇宮頤園酸梅湯1000ml乙瓶，若加購第二瓶也只要9元。





六福萬怡表示，「心若年輕，則歲月不老！」源自西方節慶7/23的華麗奶奶日，又稱水噹噹阿嬤節，顧名思義是專為奶奶設立的節日，一般人僅知道父親節、母親節，卻忘記了家中更老的長者們，節日的初衷是鼓勵大家在這一天，除了要多感謝自己的奶奶們照顧外，也希望奶奶們不被自己的年齡所侷限，應當勇於嘗試平時不會做的事情，例如學習新技能、盡情打扮自己、放膽享受人生等。



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台北六福萬怡酒店華麗奶奶日75折吃到飽

活動期間：即日起至7/31

活動內容：凡滿55歲(含)以上之貴賓，無論平假日，午晚餐均可享75折優惠，同行貴賓則享餐飲85折優惠。

加碼優惠：以19元加購六福皇宮頤園酸梅湯1000ml乙瓶，若加購第二瓶也只要9元。



台北六福萬怡酒店粵亮餐廳華麗奶奶日優惠

活動期間：即日起至7/31

活動內容：餐後加購1000ml家庭號酸梅湯一瓶80元、兩瓶100元。



台北六福萬怡酒店

地址：台北市南港區忠孝東路七段359號7樓

敘日全日餐廳 訂位專線：02-6615-6526

粵亮廣式料理 訂位專線：02-6615-6528

