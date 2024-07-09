日本麥當勞聯手環球影城！日本麥當勞兒童餐於7/12起，推出「環球影城玩具」全新系列，以超級瑪利歐、小小兵、大白鯊等人氣角色為主題，共計12款玩具，就連新園區「咚奇剛國度」也在其中，今年暑假去日本旅遊的朋友，可別錯過這系列的新品囉。





▲圖片來源／マクドナルド



日本麥當勞正式宣布與環球影城（USJ）合作，將於7/12起，陸續推出全新兒童餐玩具系列。這次的聯名玩具以環球影城的熱門角色為主題，共有12款，不僅有超級瑪利歐、小小兵、大白鯊等人氣角色，下半年開幕的新園區「咚奇剛國度」中的角色也同步登場。



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▲圖片來源／マクドナルド



此次聯名活動將分三波推出，第一波於7/12至7/18推出6款玩具，包含環球影城超人氣的「超級任天堂世界」、新登場園區「咚奇剛國度」等，化身為桌上型玩具，不僅有些玩具能像回力車一樣射出遊玩，還有將園區內的打卡點縮小成掌上型玩具，療癒至極。





▲圖片來源／マクドナルド

日本麥當勞兒童餐玩具 X 日本環球影城

第二波於7/19至7/25推出另6款，將「小小兵」、「大白鯊」、「侏羅紀公園」等經典角色，通通變身成小型水槍，今年夏天可千萬不能錯過。而第三波則於7/26起，將混合前兩波的所有玩具，並持續至送完為止。喜歡日本環球影城的朋友，期間若是有到日本遊玩，可別錯過麥當勞這系列超可愛的玩具囉。▲圖片來源／マクドナルド

活動時間：第一波7/12至7/18、第二波7/19至7/25

活動內容：期間內只要到日本全國麥當勞，購買兒童餐（早餐、午餐亦可）即可獲贈乙款玩具，數量有限、送完為止。