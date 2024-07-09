以「入口即化」獨特漢堡排聞名的福吉漢堡排，近日將插旗中山區錦州街，不同於其他品牌碳烤，福吉漢堡排是以鐵板上菜，讓大家用餐前先動手分切、煎製，並提供海鹽、特製醬和哇沙米三種醬料搭配，讓你每一口都能吃到不同滋味。套餐中的白飯和味噌湯則是可以無限續碗，不怕你吃、就怕你餓。







嚴選純日本牛肉製成的漢堡排，有經典必吃「入口即化的福吉招牌漢堡排」有兩種份量可選擇；肉控的最愛「100% A5和牛漢堡排」則是能吃到濃厚的和牛香。同時，也針對台灣不吃牛的饕客特別推出「福吉豬豬漢堡排」。不想吃漢堡排的話，亦有獨家熟成技術而成的「熟成橫膈膜牛排」，選擇障礙朋友可以直接選「福吉招牌漢堡排&熟成橫膈膜牛排雙拼」一次滿足。







不同於其他漢堡排專賣店，僅提供生蛋搭配，「福吉漢堡排」有生蛋黃、太陽蛋、溫泉蛋、起司可以加價購升級，並有「獨家2吃」，漢堡排、牛排吃完之後，再倒入白飯和鐵板上殘留的牛油快速拌炒，一旁還有蒜味粉、蒜片、牛排醬、黑胡椒等調味料，可依照個人喜好製作專屬的鐵板大蒜炒飯。最後再來一份布丁、肉桂捲甜食完美結束這一餐。





福吉漢堡排 店家資訊

試營運：2024/7/25

正式開幕：2024/8/3

地址：台北市中山區錦州街423之1號（中山國中站步行3分鐘）

營業時間：11:00-13:00；18:00-21:00

電話：02-25033386，8月底前採全預約制。



福吉漢堡排 開幕優惠

1、7/25~8/2 試營運期間消費免收服務費，兩人同行再加贈招牌炸物拼盤一份。

2、8/3 開幕首日，福吉招牌漢堡排定食，限量10份優惠199元（原價350元）。

3、8/4~8/5 期間，福吉漢堡排買一送一活動，每日限量20份。



