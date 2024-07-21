北投是個環境優美的地區，坐落在北投地區的咖啡廳不論是看書、使用電腦，還是喝咖啡聊是非，不限時咖啡廳都會是最佳選擇！去北投時不外乎會聯想到泡溫泉及陽明山上各個著名景點但同時，北投區的不限時咖啡廳非常多樣也設立在交通方便的位置咖啡廳採光好，就會拍出好看的照片或者看書時會有自然光照亮著，收藏起來保證有用。





陽明山上的風景優美、清淨悠悠，不妨可以選擇「山邊咖啡」、「山上聊」，在戶外能夠一邊享受山上的美景一邊搭配著甜點和飲品；享受在舒適的環境中與朋友聊天，看著山景也能讓人會心一笑。如果不想去到陽明山，山下的不限時咖啡廳「火熱咖啡」、「穠咖啡」、「REEDS COFFEE & BAKERY 」這家特別的是一家複合型咖啡廳，結合了書店及麵包店，不限時間的下午茶時光的最佳選擇。





北投不限時咖啡廳推薦：北投文物館 BEITOU MUSEU

部落客 麥仔與珍小姐 說：

文物館裡會有現場人員專業的導覽解說，初次來訪很建議可以聽聽會更加了解文物館的歷史。<全文介紹>



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#北投文物館 BEITOU MUSEU

地址：台北市北投區幽雅路32號

電話：02-2891-2318







北投不限時咖啡廳推薦：UKIYO浮世咖啡

部落客 Emily Yang 說：

漂亮的螺旋造型淋上融化的淋醬感覺很誘人，還散發出迷人的肉桂香氣！UKIYO的肉桂捲用了兩種肉桂製作，兩者都是中藥材、其中一種還是直接從肉桂樹上刨下來的純正味道喔。

<全文介紹>



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#UKIYO浮世咖啡

地址：台北市北投區裕民三路15號

電話：02-2828-5758





北投不限時咖啡廳推薦：山邊咖啡

部落客 算命的說我很愛吃 說：

享受美麗的風景之餘，搭配上咖啡和甜點就更加完美，我點了檸檬磅蛋糕，檸檬的酸搭上磅蛋糕的甜滋味剛剛好，吃起來非常清爽順口。

<全文介紹>



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#山邊咖啡

地址：台北市北投區溫泉路110-1號

電話：02-2893-9325







北投不限時咖啡廳推薦：Prague Coffee布拉格咖啡館

部落客 饅頭弟 說：

Prague Coffee布拉格咖啡館空間超寬敞的，環境又優美大片的落地窗，讓陽光灑進來，讓人在這裡用餐很舒服。<全文介紹>



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#Prague Coffee布拉格咖啡館

地址：台北市北投區石牌裕民二路2號2樓

電話：02-2828-6881







北投不限時咖啡廳推薦：小丘咖啡屋

部落客 旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣 說：

看著外面的森林樹影放空~很自在地在這個角落曬太陽~一個可以讓貓咪如此放鬆的地方!人類絕對也可以感受到那份悠閒的愜意感。

<全文介紹>



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#小丘咖啡屋

地址：台北市北投區竹子湖55-13號

電話：02-2826-5999







北投不限時咖啡廳推薦：火熱咖啡

部落客 Freya 說：

招牌菠蘿油，吃到一半才發現包裝是用咖啡濾紙，可愛又適合！火熱咖啡的招牌菠蘿油，麵包酥香、奶油冰冰的搭配熱麵包意外地不膩。<全文介紹>



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#火熱咖啡

地址：台北市北投區中正街69號

電話：02-2898-8020







北投不限時咖啡廳推薦：REEDS COFFEE＆BAKERY

部落客 愛吃牙米 說：

自助式不收取服務費不限時點杯飲品或甜點品嘗整個cp值很高！<全文介紹>



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#REEDS COFFEE & BAKERY

地址：台北市北投區磺港路6號

電話：02-2890-8721





北投不限時咖啡廳推薦：穠咖啡

部落客 梅格 說：

babe只知道明德站A N G L E Ⅱ,意外的被先經過的穠咖啡戶外咖啡座給吸引整片的落地窗採光相當唯美、人潮不是很多寧靜度大加分。

<全文介紹>



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#穠咖啡

地址：台北市北投區明德路146號

電話：02-2828-6210







北投不限時咖啡廳推薦：山上聊

部落客 算命的說我很愛吃 說：

「山上聊」陽明山顛頗迂迴後，迎來是值得一探的美景景觀，抵達時循著小路而上，隱秘山徑中也有一家秘境咖啡廳，白色建築外觀特別顯目，坐擁位置最天然地理優勢，台北盆地盡收眼底～<全文介紹>



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#山上聊

地址：台北市北投區竹子湖路3-17號

電話：02-2861-5766

