近日出現極端高溫，Red Bull 在台推出夏季限定版 Red Bull Summer Edition 六月莓風味，將於明（10）日起在各大通路販售，並提供新品優惠價。這款六月莓風味飲料帶有莓果類的酸甜風味與清爽的氣泡口感，讓人隨時充滿動力。炎熱的夏日午後，喝一口冰涼的 Red Bull 夏季限定六月莓風味，瞬間感受到沁涼舒爽，讓體感降溫幾度。這款新品不僅適合戶外運動時飲用，更是消暑解渴的絕佳選擇。





為了陪伴消費者度過這個夏天，Red Bull 特別引進去年在歐美市場熱銷的全新口味——Red Bull Summer Edition 六月莓風味。這款飲料以冰爽的天空藍啞光「小藍罐」登場，吸引眾多喜愛嚐鮮的消費者目光。開罐瞬間，淡淡的櫻桃與紅葡萄香氣撲鼻而來，入口則帶有藍莓、蔓越莓等酸甜滋味，不僅能解膩，還伴隨著淡淡花香尾韻，加上冰鎮後氣泡飲的順暢感，讓人在高溫下感受到滿滿的活力與清涼。這款飲料絕對是夏日補給的新選擇，不容錯過。





每到夏天，全台各地週末都有一系列令人興奮的室內外活動，讓生活變得豐富與熱鬧。在這炎炎夏日中，更需要好精神來續航。Red Bull 為了讓更多人能夠享受到這款夏季限定的飲料，與超商、量販超市、電商平台等通路夥伴合作，推出期間限定優惠活動。從明（10）日起至8月20日，消費者在 Family Mart 全家便利商店購買兩瓶 Red Bull 六月莓風味，即可享有第二件六折的優惠。而在全聯福利中心，新品上市期間還提供限時4入組嚐鮮價208元。這些優惠活動讓消費者能夠輕鬆嚐鮮，享受夏日的清涼與活力。



Red Bull Summer Edition 六月莓風味不僅為炎炎夏日帶來了清爽的選擇，更通過多重優惠活動，讓每位消費者都能在這個夏天找到屬於自己的清涼與動力。無論是參加戶外運動，還是參加各種夏日活動，一罐冰涼的 Red Bull 六月莓風味都能給你滿滿的活力與動力。快到全家便利商店或全聯福利中心選購，讓這個夏天充滿活力與驚喜。



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Red Bull Summer Edition通路優惠

Family Mart 全家便利商店

7月10日至8月20日，Red Bull Summer Edition 六月莓（250ml）享第2件6折



全聯福利中心

7月12日至8月8日，Red Bull Summer Edition 六月莓（250ml） 4入組嚐鮮價208元



PChome 24h購物/ momo購物網/ 蝦皮官方商城

7月22至日8月18日，Red Bull Summer Edition 六月莓 (250ml)，單箱24罐嚐鮮價1,199元

註: 優惠期間及相關資訊均依各通路實際公告為準