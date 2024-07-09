暑期來臨，長時間使用3C產品所造成的晶亮問題，再度成為全民最大挑戰。根據2023年iBuzz網路口碑研究中心的數據報告，「守護晶亮」是消費者最在意的健康議題。有鑑於此，連續5年稱霸市場、平均每10秒就賣出一罐的白蘭氏No.1葉黃素精華飲，於今年暑假再度展現積極攻勢，與三麗鷗合作，推出酷洛米跨界聯名的超值晶亮集點贈活動，預計將掀起一波搶購熱潮。白蘭氏的這次活動，不僅旨在滿足消費者對於眼睛健康的需求，更希望透過創新的合作方式，為消費者帶來更多驚喜與實惠。
暑期來臨，長時間使用3C產品所造成的晶亮問題，再度成為全民最大挑戰。根據2023年iBuzz網路口碑研究中心的數據報告，「守護晶亮」是消費者最在意的健康議題。有鑑於此，連續5年稱霸市場、平均每10秒就賣出一罐的白蘭氏No.1葉黃素精華飲，於今年暑假再度展現積極攻勢，與三麗鷗合作，推出酷洛米跨界聯名的超值晶亮集點贈活動，預計將掀起一波搶購熱潮。白蘭氏的這次活動，不僅旨在滿足消費者對於眼睛健康的需求，更希望透過創新的合作方式，為消費者帶來更多驚喜與實惠。
為了讓消費者享受更多驚喜，白蘭氏與三麗鷗合作，推出酷洛米跨界聯名活動。即日起至8月31日期間，購買白蘭氏葉黃素全系列產品，單筆滿百元送一點，集滿點數即可兌換陶瓷保鮮碗、電腦包、抱枕保暖毯組、露營椅、義式奶泡咖啡機等超萌贈品。數量有限，送完為止。
而針對許多費者疑惑，葉黃素究竟該如何選擇？余朱青營養師建議：比起酯化型，自由型葉黃素的小分子結構，吸收更有效率，是由內做好基礎保養的根基，只要持續飲用，便能照顧晶亮健康。白蘭氏葉黃素精華飲，具備專利自由型葉黃素，並採用葉黃素與玉米黃素5:1黃金比例。「黑醋栗金盞花葉黃素精華飲」守護使用者的日常晶亮保養，添加莓類黑鑽石黑醋栗與抗氧化神隊友維他命E，豐富的成分對身體有更全面性的照顧；「強化型金盞花葉黃素精華飲」額外添加4mg蝦紅素，幫助舒適，適合長時間使用3C的族群。
此外，白蘭氏再次邀請零負評男神林柏宏擔任葉黃素系列產品代言人。近期，他主演的電影「愛的噩夢」即將上映，讓粉絲們非常期待。林柏宏表示，作為演員，每天需要面對大量劇本與攝影棚，幸好有白蘭氏葉黃素的多元劑型幫助他維持晶亮健康。他更分享了將葉黃素飲加入氣泡水的獨家喝法，讓人感受到高級調飲的快感。電影裡的林柏宏詮釋愛情的迷惘，但現實生活中，他更注重相處時的自在與互動，不沉迷於手機或3C娛樂，保留質感的陪伴時間。
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暑期來臨，長時間使用3C產品所造成的晶亮問題，再度成為全民最大挑戰。根據2023年iBuzz網路口碑研究中心的數據報告，「守護晶亮」是消費者最在意的健康議題。有鑑於此，連續5年稱霸市場、平均每10秒就賣出一罐的白蘭氏No.1葉黃素精華飲，於今年暑假再度展現積極攻勢，與三麗鷗合作，推出酷洛米跨界聯名的超值晶亮集點贈活動，預計將掀起一波搶購熱潮。白蘭氏的這次活動，不僅旨在滿足消費者對於眼睛健康的需求，更希望透過創新的合作方式，為消費者帶來更多驚喜與實惠。