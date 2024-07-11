2024台北國際夏季旅展即將在7月12日於世貿一館登場。老爺酒店集團此次旅展同步於12日中午12點線上開賣。旗下飯店共推出14款住宿及餐券商品應戰，其中最具吸引力的是礁溪老爺酒店的限量600張「17,300元悠然假期三天兩夜」。這次的住宿券包括雙人入住及自助晚餐，是消費者搶攻暑假出遊商機的絕佳選擇。
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台南老爺行旅推出的「13,440元行旅客房住宿套券」也引起熱烈反響。這個套券包括五張住宿券，平均每晚只需2,688元，而且暑假旺日使用不加價，非常適合計畫夏季旅行的家庭或情侶。此外，知本老爺酒店的「9,900元四人玩台東住宿券」也成為熱門選擇，含早餐並加贈2,000元消費金，是暑期出遊的超值優惠。
台中大毅老爺行旅同樣推出「3,099元FUN肆遊台中住宿券」，雙人入住再加價900元可升等風格套房，適合想要探索台中美食和景點的旅客。北投老爺酒店則推出「5,999元仲夏住宿券」，包括景緻客房和雙人仲夏下午茶，讓旅客享受城市近郊的輕旅行。
持住宿券在暑假期間住老爺酒店是最划算的選擇。台南老爺行旅的「13,440元行旅客房住宿套券」提供了五張住宿券，平均每晚只需2,688元。這個套券在暑假旺日使用不加價，非常適合計畫夏季旅行的家庭和情侶。知本老爺酒店的「9,900元四人玩台東住宿券」也非常受歡迎，包含早餐並加贈2,000元消費金，讓旅客能夠享受臺東的美景和美食。
新竹老爺酒店推出的「3,099元風城迎夏住宿券」也吸引了不少注意。這個套券包括兩張券，四人入住豪華家庭客房，再加贈手作米粉課程兌換券，讓旅客能夠體驗DIY的樂趣。北投老爺酒店的「5,999元仲夏住宿券」則提供景緻客房和雙人仲夏下午茶，讓旅客享受城市近郊的輕旅行。
台中大毅老爺行旅推出的「3,099元FUN肆遊台中住宿券」也非常受歡迎。這個套券包括雙人入住，並且可以加價900元升等風格套房，讓旅客能夠探索台中的美食和景點。這些住宿券提供了不同選擇，滿足了各種旅遊需求。
礁溪老爺酒店封館改裝近2個月，150間洋式客房軟硬體再升級，期望能帶給消費者更貼近「真實的日本」住宿體驗。趁著暑假旺季，酒店推出限量600套的「悠然假期三天兩夜住宿券」，雙人入住含早餐，每套只要17,300元起，還加贈雲天自助晚餐2客乙次。為了回饋消費者，暑假小旺日每日限20間房不加價，相當於再省2,000元。若是想安排一日遊的民眾，則可以選擇雲天自助午餐搭配野天風呂的「午間湯饗一日遊」，每人只需1,799元，行程安排更為彈性。
此外，台北老爺Le Café咖啡廳也全新換裝登場。裝潢融合海洋、綠林與水岸生態概念，為用餐環境帶來全新質感。此次旅展推出的「1,588元雙人自助下午茶券」，每人不到800元，即可享受豐盛的百匯佳餚。北投老爺PURE歐式餐廳則推出全新夏季菜單，以酸甜風味的「康普茶」入菜，為炎熱的夏季帶來爽口又細膩的味覺體驗。購買「1,299元PURE歐式餐廳餐飲券」的旅客，可以享受午間純粹套餐或雙人英式下午茶，並且再送獨立湯屋500元折價券。
假期正是聚餐的好時機，老爺酒店推出的「2,080元聯合餐飲券」非常適合家庭出遊使用。這張餐飲券可以在老爺酒店旗下12家餐廳使用，買10張送1張，買20張送2張，以此類推。持券可以在台北老爺Le Café咖啡廳享用自助午餐或晚餐，或者在中山日本料理廳享用午間套餐或晚間套餐。此外，明宮粵菜廳的午間套餐和晚間套餐也包含在這張餐飲券中。
台中大毅老爺行旅的ZEBRA餐廳也在這次優惠中。持券可以享受午間或晚間義式雙人套餐。南港老爺推出的「700元Soft Kitchen餐券」同樣吸引了不少注意。買10張送1張，持券可以享受原價780元的套餐一客，在9月底前還能免加價升級為原價980元的套餐，讓小資聚餐變得超值輕鬆。
此外，連續兩年榮獲台北國際牛肉麵節肯定的老爺牛肉麵也再度推出「冷凍調理包優惠提貨券」。這些調理包由台北老爺酒店的林繼正主廚領軍的廚師團隊精心研發，共有紅燒、清燉、番茄三種口味，3盒口味任選只要888元，是家庭常備的美味佳餚。
老爺酒店2024線上旅展
開賣：7/12日中午12點線上開賣
查詢：https://bit.ly/4dId1bN