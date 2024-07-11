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小七懷舊美食！7-ELEVEN4大月底救星強勢回歸，再加碼台南「府城肉燥米糕、醬油膏番茄」開吃。

2024-07-11 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：7-ELEVEN 人氣：298
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編輯 張人尹

編輯 張人尹

超商美食吃的就是一種懷舊味道！這次7-ELEVEN為了慶祝711日、慶祝全台7000店，特別祭出粉絲最懷念的4大經典美食強勢回歸，包含月底救星「原味大燒包」還有經典療癒「焗烤奶油蝦仁通心粉」，此外也特別響應台南400話題，在超商就能吃得到「府城肉燥米糕、醬油膏番茄」，經典台南味，小七就吃得到。

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7-ELEVEN新品推薦 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
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7-ELEVEN超商美食是許都人從小吃到大，發薪吃、月底吃土也吃，這次特別推出經典4大美食，包含和國民便當一樣懷念的「蒜香白玉燒肉便當」，最經典的超商義大利麵「焗烤奶油蝦仁通心粉」，還有早餐、點心必吃「經典原味大燒包、櫸木燻雞飯糰」，讓人吃到懷念的超商美食。
7-ELEVEN新品推薦 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
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此外，這次7-ELEVEN更針對全台7000店慶祝，並且響應台南400話題，推出超商版「府城肉燥米糕飯糰、府城肉燥米糕」，還有到台南必吃的「府城透抽炒意麵」打造滿滿的台南風味。此外還有在地人經典吃法「薑汁醬油膏番茄」在小七就能感受到台味冰果室風情。
7-ELEVEN新品推薦 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
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7-ELEVEN新品推薦

櫸木燻雞飯糰：25元
蒜香白玉燒肉便當：69元
焗烤奶油蝦仁通心粉：69元
經典原味大燒包：35元
府城肉燥米糕飯糰：59元
府城肉燥米糕：65元
府城透抽炒意麵：99元
薑汁醬油膏番茄：59元
7-ELEVEN新品推薦 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

 

 

 

 

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