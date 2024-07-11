圓山大飯店今年中秋節首次邀請沙畫藝術家創作符合中秋意象的流沙畫，結合台灣50年代家家戶戶常見的海棠壓花玻璃窗圖騰，作為禮盒的主視覺。國宴點心廚團隊運用逾70年的製餅工藝，打造出「鎏金橙月」與「鉑金藍月」兩款中秋限定寶盒，售價分別為1,580元和1,880元。這兩款寶盒將傳統與現代元素結合，營造出獨樹一格的復古新時尚精品月餅。即日起開放預購，7/31前預訂可享早鳥優惠88折。







圓山「鎏金橙月中秋寶盒」四入裝是圓山大飯店連年大受好評的經典廣式月餅，內含蓮蓉雙黃、棗泥核桃、XO干貝與傳統五仁四種口味。這些月餅以臺灣在地食材製作，融入國宴主廚的古法技藝，每盒售價1,580元。「鉑金藍月中秋寶盒」則由國宴甜點主廚團隊選用當季水果與健康食材，研發出芝麻流心、金月流心、可可榛果、鳳梨核桃、紅棗桂圓與紅豆麻糬六種創意日式桃山限量款月餅，每盒售價1,880元，呈獻貴賓級的驚喜口感。這兩款禮盒都包含蔣宋美齡女士宴客唯一指定使用的烏龍茶，讓中秋佳節充滿迷人的茶香。







月餅外盒設計以圓山大飯店的歷史底蘊為靈感，結合台灣早期常見的海棠花壓花玻璃圖騰。外盒分別以絢麗的橙色和璀璨的藍色圓月造型流沙畫裝飾，象徵神秘而溫暖的中秋滿月。「鉑金藍月中秋寶盒」的海棠花紋外盒還能作為小夜燈使用，呼應永續環保的精神。精美的圓月流沙畫不僅可作為室內裝飾藝術品，還能放置於附贈的腳架上，透過沙之光影舞動，帶來療癒心靈的正向力量。







圓山雙金歲月中秋禮盒

早鳥優惠：即日起至 7 月 31 日(含)前預訂並 完成付款，即享 8.8 折限時早鳥優惠，20 盒以上另享專屬優惠，大量訂購 300 盒以上 還有獨家企業禮遇

訂購專線：02-2886-1818 轉 1285、1286

圓山大飯店官方網站：https://reurl.cc/ZemeD3

