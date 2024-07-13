嘉義KHTOY絨毛玩偶旗艦館今年暑假大動作攜手三大人氣IP，其中包括「玩具總動員」的經典角色「三眼怪」、宇宙明星「BT21」以及北歐的森林小精靈「嚕嚕米」。這些超萌玩偶將為粉絲們帶來一個充滿歡笑與驚喜的夏日。特別的是，粉絲還可以與店內IP打卡點合影，留下難忘的暑假回憶。



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「三眼怪披薩星球」展區以美味的漢堡和披薩為主題，創造出一個火熱又俏皮的視覺饗宴。展示中的「三眼怪美食外送員」玩偶和結合各種速食元素的「三眼怪美食裝扮玩偶」，以及可愛的「皮克斯萌蛋吊飾玩偶」，都讓現場充滿活力和創意。







為慶祝「三眼怪披薩星球」的開幕，KHTOY絨毛玩偶旗艦館推出「三眼怪好事成三」活動。從7月11日起，只要在旗艦館內單筆消費選購任何三個三眼怪相關商品，粉絲就可以獲得一個限量版的三眼怪折疊扇。這個夏日限定的禮品，不僅實用還充滿了三眼怪的可愛風格，為炎炎夏日帶來一絲涼爽。





KHTOY絨毛玩偶旗艦館 三眼怪好事成三活動

7月11日，宇宙大明星「BT21」也隆重登場，帶來一系列以海灘為主題的新商品。其中包括可愛的泳裝造型玩偶，如KOYA、RJ、SHOOKY、MANG、CHIMMY、TATA、COOKY等，每一款都展現出夏日的活力與樂趣。此外，BT21的海灘款商品還包括多功能絨毛厚錢包、玩偶吊飾，以及瞬涼被等，這些實用又時尚的商品定能滿足粉絲們的收藏欲，同時帶來夏日的清涼感。

活動期間：2024/07/11起

活動內容：只要在旗艦館內單筆消費選購任何三個三眼怪相關商品，送限量版的三眼怪折疊扇。