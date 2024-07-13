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飛日本8000有找！華航夏季旅展「最便宜不到3500元」特價機票搶起來，陳耀訓「紅烏龍蜜桃麵包」搭機免費吃。

2024-07-13 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：中華航空 人氣：243
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

華航夏季旅展正式啟動，精彩優惠和豐富好禮等你來探索！從7月10日至7月30日，只要在華航官網購票並登錄，你就有機會抽中到西雅圖或日本九州免費機票。此外，還有限量客製手提行李箱和Uber乘車抵用券等你來拿。不僅如此，全航線的機票都有超值折扣，最低可達82折，快來挑選你的夢想目的地，讓這個夏天不留遺憾。
華航旅展特價機票/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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在7月12日至15日於世貿1館舉辦的夏季旅展，華航推出西雅圖航線20,500元起，香港3,460元起、福岡7,661元起、舊金山20,327元起、倫敦28,112元起，以及澳洲墨爾本也只要21,125元起。現場購票旅客可立即參與電子刮刮樂，有機會贏得平板電腦、高級餐券、購物抵用券等獎品。此外，每筆購票還會送上洗護髮組和多國eSIM使用券，以及韓國樂天免稅店的購物折扣。
華航旅展特價機票/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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此次旅展不僅僅是關於機票，華航還大幅增加了航班選擇，讓你的旅行更加靈活。從7月14日開始，將新增直飛西雅圖的航班，並從12月起增加飛往墨爾本及奧克蘭的航班次數。所有新增航班都將使用配備先進設施的A350廣體客機，提供不同等級的舒適座椅和高品質的機上服務，全艙等的麵包更是與世界冠軍陳耀訓·麵包埠合作，除冠軍奶油麵包外，7月起再推出紅烏龍蜜桃麵包，確保你的每一次飛行都充滿愉悅和舒適。

推薦閱讀：7間吃到飽旅展優惠！衝旅展先搶美福買一送一、再搶68折泰市場吃到飽，7間Buffet吃到飽優惠一次看。
華航旅展特價機票/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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華航旅展 特價機票

活動時間：7月12日至15日
地點：世貿1館舉辦的夏季旅展（B610攤位）。


 

 

 

 

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