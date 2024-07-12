吃到飽控這一次一定要先筆記！台北國際夏季旅展將於7/12-7/15於世貿一館盛大展出，為了讓吃到飽控可以用更高的CP值品嚐到最好吃的吃到飽料理，各家飯店業著接續推出下殺優惠餐券，其中包含了人氣吃到飽栢麗廳下殺吃到飽餐券、還有美福推出的限時買一送一，7間Buffet吃到飽優惠一次看。







這一次台北國際夏季旅展除了特別旅遊行程之外，吃到飽餐券是許多吃到飽控鎖定必買的目標，其中台北晶華酒店「栢麗廳」推出了栢麗廳平日午餐四人優惠券，原價6,952元、旅展價4,699元，買十再送一、下殺6.4折。此外台北美福飯店除了推出現場限時吃到飽買一送一，平日下午茶餐四人同行券每張3,360元、下殺6.9折。





同時，台北花園大酒店「饗聚廚房」吃到飽則是平日自助午/晚餐或假日下午茶套券乙套5張3,900元、下殺7.9折。南港人氣必吃台北六福萬怡「敘日全日餐廳」，平日午餐券(6+1張/套)」，每套7,200元、買六張送一張、平均一張僅要1,029元。





晶華酒店台北國際夏季旅展栢麗廳吃到飽餐券推薦必買

栢麗廳平日早餐雙人優惠券 原價: 1,936元 / 旅展價:1,399元 買10張再加贈1張單人券、等同6.9折

栢麗廳平日下午茶雙人優惠券 原價:2,376元 / 旅展價:1,799元 買10張再加贈1張單人券、等同7.2折

栢麗廳平日下午茶四人優惠券 原價: 4,752元 / 旅展價:3,299元 買10張再加贈1張雙人券、等同6.6折

栢麗廳平日午餐雙人優惠券 原價: 3,476元 / 旅展價:2,599元 買10張再加贈1張單人券、等同7.1折

栢麗廳平日午餐四人優惠券 原價: 6,952元 / 旅展價:4,699元 買10張再加贈1張雙人券、等同6.4折

假日自助美食雙人環遊券 栢麗廳或泰市場假日午晚餐雙人優惠券 原價:4,356元 / 旅展價:3,799元 / 8.7折

台北晶華線上旅展：www.regenttaiwan.com



泰市場吃到飽餐券台北國際夏季旅展推薦必買

泰市場平日午晚餐雙人優惠券 原價: 3,476元 / 旅展價:2,599元

泰市場平日午晚餐四人優惠券 原價:6,952元 / 旅展價:4,699元

泰市場線上旅展：www.regenttaiwan.com



故宮晶華吃到飽餐券台北國際夏季旅展推薦必買

故宮晶華平日晚餐熱饌港點吃到飽雙人優惠券 原價: 3,078元 / 旅展價:2,299元 買10張再加贈1張單人券、等同6.2折

故宮晶華平日晚餐熱饌港點吃到飽四人優惠券 原價: 6,156元 / 旅展價:3,999元 買10張再加贈1張雙人券、等同5.7折

故宮晶華線上旅展：www.regenttaiwan.com



台北美福台北國際夏季旅展吃到飽餐券推薦必買

彩匯自助吃到飽餐廳平日下午茶餐 四人同行券：3,360元 / 1,480元/69折

彩匯自助吃到飽餐廳平日下午茶餐 單人券10張：8,800元 / 3,300元/73折

彩匯自助吃到飽餐廳平日午餐 單人券5張：6,900元 / 1,900元/78折

彩匯自助吃到飽餐廳平日午餐 單人券10張：13,500元 / 4,100元/77折

彩匯自助吃到飽餐廳平日晚餐 單人券5張：8,250元 / 2,200元/79折

彩匯自助吃到飽餐廳平日晚餐 單人券10張：16,000元 / 4,900元/77折



媒體報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/392700

台北美福線上旅展：https://reurl.cc/kOK5kn



老爺酒店 2,080元聯合餐飲券

1張可享雙人 (或以上)同行優惠、持券可以在台北老爺Le Café咖啡廳享用自助午餐或晚餐，買10張送1張、買20張送2張（以此類推）。



媒體報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/392951

老爺酒店2024線上旅展：https://bit.ly/4dId1bN



台北六福萬怡台北國際夏季旅展吃到飽餐券推薦必買

旅展熱銷的「敘日全日餐廳自助百匯平日午餐券(6+1張/套)」每套7,200元，買六張送一張，平均一張僅要1,029元。

2024六福夏季線上旅展：https://bit.ly/3xzTFW5



台北花園大酒店台北國際夏季旅展吃到飽餐券推薦必買

超人氣的台北花園大酒店「饗聚廚房」自助餐，平均每客只要780元，平日自助午/晚餐或假日下午茶套券乙套5張3,900元，下殺7.9折。

天成飯店集團線上旅展：https://pse.is/5zbvb8



再加碼台北喜來登大飯店十二廚「澎湖海鮮季」海鮮吃到飽 82折優惠

7月1日至7月21日透過官網線上購買「夏季旅展優惠自助餐券」享最低82折優惠。

官方網站：sheratongrandtaipei.com