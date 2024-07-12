這樣吃才真的比較有味道！對於許多人來說，炎熱的夏天真的會降低食慾，串燒居酒屋柒息地為了讓「吃美食」變的更簡單、更開胃，特別推出期間限定「檸檬開胃海鮮套餐」，檸檬天然微酸配上海鮮的鮮甜，每一口都開胃、每一口都讓人很喜歡。
串燒居酒屋柒息地表示，這一次一共推出「檸檬日式生蠔、檸檬挪威鯖魚、檸檬台灣鯛魚、檸檬4A最高等級軟絲」四款夏季限定美食，以及一杯檸檬Kirin啤酒，搭配起來超級無敵、吃一口就讓人很喜歡。其中，檸檬4A最高等級軟絲選用4A等級的軟絲，將它切成細條，經過處理後保留其彈牙的口感，最後再淋上畫龍點睛的檸檬汁。每一口都能感受到Q彈又鮮嫩多汁，充分釋放海味的鮮美。
檸檬日式生蠔則是選用新鮮生蠔，淋上現擠檸檬汁，讓你嘗到生蠔的鮮甜與檸檬的微酸完美融合，口感鮮嫩滑順，又滿滿清爽的海洋風味，絕對欲罷不能。此外，檸檬挪威鯖魚、挪威鯖魚先經過檸檬汁醃製，再以高溫烘烤，使魚肉鮮嫩多汁。整個魚肉外酥內嫩，脂香豐富，再用檸檬的酸度提升了整體的清爽感，入口後充滿濃郁的魚香。
還有檸檬台灣鯛魚，將多利魚片以檸檬汁輕醃後，低溫烹調保持魚肉的嫩滑質地，帶來魚肉細嫩、入口即化的口感，再讓檸檬的酸爽，維持入口後清新不膩，讓口感柔和而富有各種味道層次。也是最多人喜歡的必吃夏季限定料理。
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柒息地檸檬開胃海鮮套餐
活動走期：7/13-7/24
活動辦法：活動期間到柒息地購買「檸檬開胃海鮮套餐」，原價879元的組合，還附贈一杯檸檬Kirin啤酒，特價只要829元。（檸檬日式生蠔、檸檬挪威鯖魚、檸檬台灣鯛魚、檸檬4A最高等級軟絲、1+1杯檸檬Kirin啤酒）
線上訂位：https://walkr.tw/MAuZV1O2