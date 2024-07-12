2024夏天最強夏日派對「TIGER STREET超熱派對」將於7/13、7/14兩天在台北華山1914文化創意產業園區及新生橋下滑板場震撼登場。這場活動將吸引眾多熱愛街頭文化的年輕人，一同來享受這個夏天最火熱的派對，要讓2024的夏天很TIGER 、很好玩







首先是「BE LIKE TIGER 3X3」虎牌啤酒街頭籃球賽。經過全國預賽的激烈競爭，全國12強將在這兩天站上TIGER STREET超熱派對的舞台，進行總決賽。球迷們可以期待看到誰將成為街球虎王，搶下總冠軍寶座。不僅如此，7/14還有籃球與嘻哈跨界的特別比賽，由球星林書緯領軍彭尊、西屯純愛組和FRaNKIE阿法組成的「虎鬧小隊」，對戰高雄全家海神隊的于煥亞、邱子軒與Multiverse組成的「虎搞小隊」。這場比賽不僅有精彩的籃球技術，還融合了嘻哈元素，讓現場觀眾大飽眼福。





此外，TIGER STREET超熱派對的舞台表演卡司同樣強大。今年的派對將由國語作業簿DJ賴皮MR. SKIN和「英語金曲復興運動」創辦人DJ QuestionMark等眾多表演者帶領，將華山變成全台最大的街頭KTV包廂。這兩天晚上，當紅饒舌嘻哈歌手也將輪番登場。週六有優質嘻哈男團BSB的馬克SAVAGE.M、FRaNKIE阿法、阿夫Suhf和艾蜜莉AMILI；週日有西屯純愛組、Multiverse、潤少和Woman Made。這些表演者將帶來不間斷的音樂和舞蹈，將現場氣氛推至最高點。





此外，新生橋下的「後街派對區」也不容錯過。這裡將舉辦滑板與街舞兩大賽事。知名滑板店9CE和虎牌啤酒共同舉辦的「八仙過海猛虎出三全台滑板大亂鬥」，以及塗鴉藝術家aka嘻哈大帝ARTSHOW和虎牌啤酒帶來的傳奇街舞賽事POPLOCK PARK，都將首次融入籃球元素。現場還有滑板與街舞體驗課程，讓參加者能輕鬆感受最燥的街頭氛圍。無論你是滑板愛好者還是街舞迷，這個區域都能讓你玩得盡興。





最後，當然不能錯過的是極致清爽的虎牌冰釀。活動兩天內，虎牌TIGER BAR將不間斷供應這款啤酒。只要年滿18歲，在超熱派對現場IG限動打卡，就能免費試飲虎牌冰釀。在這個炎熱的夏天裡，無論你是喜歡熱血刺激的籃球賽，還是熱情奔放的滑板和街舞，這週末都一起到台北華山參加TIGER STREET超熱派對，享受一個充滿活力與歡樂的周末吧。



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TIGER STREET超熱派對

日期：7月13日（週六） 9:00 至 21:00 | 7月14日（週日） 14:00 至 21:00

地點：華山 1914 文化創意產業園區 / 新生橋下滑板場

全區免費入場。年滿 18 歲以上並完成指定任務的民眾可試飲虎牌冰釀啤酒

熱愛街頭文化的朋友們，快來參加這場夏日盛會！釋放你的熱情、享受虎牌啤酒，共同創造難忘的街頭回憶！欲知更多活動訊息，可至虎牌啤酒官方IG查詢：https://www.instagram.com/tigerbeertw/。

