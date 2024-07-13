台北的酒鬼們注意了，這家居酒屋生啤酒暢飲、梅酒喝到飽只要399元，兩杯就回本！台北居酒屋「爍場串燒居酒屋」在松山、中山皆有分店；店面不僅擁有濃濃日式風情的裝潢，還提供各式美味串燒和下酒菜，搭配超過癮的喝到飽，趕緊揪團跟朋友一起不醉不歸。







在居酒屋裡面，生啤喝到飽會不會太過癮？「爍場串燒居酒屋」在熱鬧的捷運松江南京站和南京復興站皆有分店，而這次探訪的是伊通店。一走進去，就被店面充滿日式風情的氛圍所吸引。磚瓦屋簷、小燈籠，外觀既傳統又具特色，是拍照打卡的絕佳背景。





「爍場串燒居酒屋」這裡不僅適合朋友聚會，也適合一人獨酌；雖然是居酒屋，不過店內座位空間算是寬敞，並設有吧檯座位區，非常適合一個人來享受獨處時光。同時，店內掛滿了各種可愛的標語掛飾，牆上也貼滿了日式廣告作為壁紙，讓人有一秒置身於日本的錯覺。





而「爍場串燒居酒屋」最吸引人的就是喝到飽方案了！包含生啤、清酒、梅酒、角嗨、沙瓦等，90分鐘無限暢飲只要399元，只要喝兩杯就能夠輕鬆回本，老闆說還有客人曾經喝到7杯呢！而此方案也有各種無酒精飲料，讓每個人都能找到自己喜愛的飲品。





台北喝到飽暢飲居酒屋 爍場串燒居酒屋

地址：

復興店－台北市松山區復興北路141巷6弄6號1樓

伊通店－台北市中山區伊通街50號

營業時間：17:30–00:00