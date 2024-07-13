每年花蓮赤科山與六十石山金燦燦的金針花海即將再次盛開，2024年花蓮縣金針花季將於8月10日正式開跑，賞花季與相關旅遊活動將持續至10月13日。這是暑期走遊花蓮的絕佳旅遊行程規劃。為此花蓮縣縣長徐榛蔚親自出席「2024花蓮縣金針花季記者會」，要把美麗的金針花海、花蓮美食，介紹給國人、一同感受花蓮人的誠摯感謝與溫暖。



推薦閱讀：花蓮好物展來了！北車限定「花蓮好物展」品味道地花蓮美食、花蓮伴手禮，累積5點再換50元現金抵用券。





本次活動希望把花蓮縣金針花季的亮點介紹給國人，其中玉里赤科山、富里六十石山的大量金針花田，更是國人不能錯過的金色花海，玉里赤科山、富里六十石山形成綿延不斷的金色花毯，壯麗景色令人嘆為觀止。兩山各留花40公頃，讓國人欣賞、旅遊、拍照。並且，玉溪地區農會與富里農會為了推廣金針花海的美好景色，特別規畫了相關旅遊行程，還搭配花蓮在地美食和好物店家，讓遊客在賞花的同時，體驗花蓮的獨特風味與文化。



並且今年，玉里赤科山再次取得日本卡通人物卡娜赫拉的肖像授權，並在記者會上首次亮相人偶。這些人偶將成為今年金針花季的主視覺，同時還推出了限定版聯名文創商品。同時，8月份將安排5場次的赤科一日遊行程，讓遊客在一天內享受專車服務，徜徉花海，拍攝美照，參加手作體驗，並享用風味美食。這些行程讓遊客能夠全面探索赤科山的美景與特色。



此外，富里六十石山今年以「忘憂大地感謝祭」為主題，透過歡樂的開幕儀式和慶典活動，邀請遊客一起參與，共享歡樂時光。富里鄉農會以「與大自然和諧共存」為理念，推出了一日遊和二日遊行程，讓遊客能夠無需擔心行程安排，輕鬆享受專車服務，體驗金針農家的樂趣。這些活動不僅展示了當地的自然之美，還讓遊客感受到花蓮人的友好與熱情。





最後，為了回饋支持花蓮的遊客，赤科山與六十石山還推出了一系列優惠活動。遊客可以花費330元購買樂遊券，在玉溪地區農會及赤科山合作店家消費500元，相當於享受約7折的優惠。而在富里鄉農會羅山展售中心購物，遊客也可以獲得贈品。此外，正在推廣的農粉幣也可以在金針花季中使用，讓遊客享受更多優惠。



玉里赤科山今年還特別設置了卡娜赫拉大型人偶氣球，增加打卡景點的趣味性。8月14日將在櫻之谷舉辦卡娜赫拉人偶見面會，並推出113年赤科山x卡娜赫拉聯名文創商品，這些商品包括御守、飲料提袋、胸章等限量肖像授權商品，讓遊客在賞花之餘，也能帶回珍貴的紀念品。



富里六十石山的特色酒品「佐瑪的野酒」則秉持著「與大自然和諧共存」的理念，精選富里鄉種植的優質富麗好米釀製而成。這款酒品不僅僅是一種飲品，更代表了一種生活態度，一種與自然和諧共存、與人相互共好的美好象徵。遊客可以細細品味這份來自富里鄉的自然之情，感受當地的農情味與人情味。





2024花蓮金針花季富里六十石山旅遊指南

留花面積：40公頃

交通管制(時間、區域、地點)：

全年無休，金針花季為8月至9月、限9 人座以下小客車行駛

淡季期間 : 無限制

花季期間 : 採單向行駛，從臺9 線308.5Km 處竹田村上山；阿眉溪東里村下山



花蓮金針花季富里六十石山限定行程一日 / 二日遊推薦

遊程介紹：親自體驗農家樂趣，賞花專車，帶您一探整座山滿山滿谷的金針花海，與大自然作最直接的接觸，體會『《本草註》謂：「萱草味甘，令人好戲，樂而忘憂。」晉代嵇康在《養生論》中寫道：「合歡蠲忿，萱草忘憂，愚智所共知也。」的意境。

六十石山賞花專車一日遊：

8人成行，天天出團，價格1,699元/人。（含二餐、專車接駁、農事體驗DIY、旅平險、伴手禮）。

六十石山賞花專車二日遊：

8人成行，天天出團，價格6,000元/人。（含四餐、專車接駁、農事體驗DIY、導覽、旅平險、伴手禮）。



花蓮金針花季富里六十石山必拍打卡點

1、忘憂盛宴、忘憂光廊、忘憂祈願（三大打卡亮點）

2、黃花亭

3、12處動物迷蹤螢光彩繪水塔"



花蓮金針花季富里六十石山官網資訊

網網：http://www.fulifa.org.tw/main.asp

花蓮縣富里鄉農會：https://m.facebook.com/Fulifarmersassociation/

電話：03-8821705





2024年花蓮金針花季玉溪赤科山旅遊指南推薦

留花面積：40公頃

交通管制(時間、區域、地點)

1、今年度無管制時間，車輛上下山維持由主線道雙向通行

2、乙類大客車全面禁止

3、9人座以下的小客車及摩托車可行駛上山



2024年花蓮金針花季玉溪赤科山限定行程推薦(一日遊)

日期：8月份(預計5場次，日期待訂)

費用：1,688元/人

遊程介紹：8個小時深度認識赤科山，專車載你悠遊金色花季、徜徉花海打卡拍美照、蒐集赤科山完整美景、手做體驗樂逍遙、享受道地風味美食，漫遊更忘憂。

遊程內容：全程交通接駁、人員導覽、食農教育體驗三選一、赤科風味餐、熱門景點(林家園、天心茶園、汪家古厝、萱園居等)、遊客旅平險、農業伴手禮

行程參考：玉里火車站→赤科山賞花→午餐饗宴→食農體驗趣→赤科探秘→玉溪地區農會農民直銷站→玉里火車站



2024年花蓮金針花季玉溪赤科山卡娜赫拉人偶見面會

日期：08/14

時間：1030-1140、1430-1500；共兩場次

地點：櫻之谷



2024年花蓮金針花季玉溪赤科山打卡景點推薦

1、三巨石(大型裝置人偶設置處)

2、林家園、小瑞士農場、汪家古厝、森活家、萱園居、赤科驛站、千噸石龜等



2024年花蓮金針花季玉溪赤科山官網資訊

赤科山官網：https://www.chicomountain.com/YuliDaylily

愛。稻鎮 玉溪地區農會：https://www.facebook.com/5iyushi/

賞花服務專線：03-8882069 #14

