這樣吃真的會愛了、愛了！來自東京裏原宿貓街的人氣鬆餅屋名店「杏桃鬆餅屋(uzna omom)」推出全新夏季限定芒果季鬆餅，其中包含了日本鬆餅控都愛的芒果冰淇淋薄鬆餅、芒果冰淇淋厚鬆餅、芒果冰茶、芒果氣泡飲、芒果冰沙一共五款季節新品全品牌上市。此外，獨愛中壢人！中壢店加碼獨賣「芒果蒙布朗鬆餅」、就是要寵中壢鬆餅控。
杏桃鬆餅屋全新2024芒果季，以台灣芒果搭配日式中華甜品杏仁凍為概念發想，將杏仁添入北海道鮮奶油，再將新鮮芒果醬調入鮮奶油中，呈現鮮奶油的獨特香氣。其中，「芒果冰淇淋薄鬆餅」讓你一次品嚐到杏仁風味鮮奶油、芒果風味鮮奶油的不同風味，搭配上自家製的芒果冰淇淋冰淇淋、風味香甜飽滿的當季新鮮芒果，滿滿的芒果滋味最是迷人。
此外，「芒果冰淇淋厚鬆餅」則以純粹的北海道鮮奶油，搭配芒果冰淇淋、新鮮芒果，以及自家製芒果醬呈現，展現出全台擁有最濃厚滋味、豐富口感的芒果風味鬆餅。盛夏不可或缺的調飲，帶有碳酸氣息的「芒果氣泡飲」喝起來香甜爽快，新鮮芒果粒在碳酸引領下更為清爽不膩。
當然不能錯過「芒果冰沙」藉以新鮮芒果醬打製為冰沙，黃澄澄的滿滿芒果風味，絕對暢快！另款以紅茶為基底的「芒果冰茶」，顛覆一般水果冰茶的化學香氣，以自家熬煮的當季鮮芒果醬調製，天然芒果清香爆發開來，尾韻的清新茶香讓更顯舒爽。
最後，就是首次推出「芒果蒙布朗薄鬆餅」堆疊著一片片現點現做的彈Q薄鬆餅，並以日本進口的專業蒙布朗設備，擠出1.5mm細緻的芒果鮮奶油，滿滿的芒果蒙布朗餡，是只有在台灣產地才享受的季節奢華限定美味，套餐另附兩杯飲品，中壢大江店獨家推出。
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杏桃鬆餅屋中壢限定
芒果蒙布朗薄鬆餅/449元
杏桃鬆餅屋全品牌新品
芒果冰淇淋薄鬆餅/280元、芒果冰淇淋厚鬆餅/280元、芒果冰茶/180元、芒果氣泡飲/180元、芒果冰沙/180元
杏桃鬆餅屋大直美麗華店
地址：台北市中山區敬業三路20號B1樓
電話：(02)8502-0929
杏桃鬆餅屋中壢大江店
地址：桃園市中壢區中園路二段501號B1
電話：(03)468-0333