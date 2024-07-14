2024父親節，起士公爵推出了兩款各以「茶」與「酒」為主題的療癒系蛋糕，要讓兒女們能夠用老爸最愛的茶香及酒香，一起過個父親節。首先是「茶金鐵觀音乳酪蛋糕」，這款蛋糕選用了台灣在地的鐵觀音好茶，融入澳洲頂級乳酪，散發出沉穩濃郁的茶香，象徵著父親堅毅守護的愛。蛋糕中還驚喜地加入了糖漬栗子丁，使口感更加豐富，淡雅的栗子香氣與奶香、茶香結合，讓每一口都帶來無窮的味蕾享受。
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蛋糕的頂層以鐵觀音茶粉和比利時白巧克力製作的絲滑淋面，再灑上細緻金粉，宛如夏日夜晚的星空茶園。不僅如此，蛋糕中還添加了機能食材「麩胺酸發酵物（含GABA）」，能夠幫助親愛的老爸身心平靜舒眠，讓這款蛋糕不僅美味，更充滿了健康的考量。
除了茶香蛋糕，起士公爵還推出了「榛果白蘭地巴斯克乳酪蛋糕」，這款蛋糕專為喜愛酒香的老爸設計。選用法國聖雷米白蘭地，擁有明亮果香與橡木桶熟成風味，與純淨乳酪完美結合，帶來濃郁芬芳的風味。蛋糕表層微焦，帶有巴斯克的獨特香氣，並添加了榛果醬，使其濃郁的焦糖香氣與堅果香氣相得益彰，增添了豐富的層次和尾韻。
這款蛋糕還附有白蘭地酒滴管，讓喜愛濃厚風味的老爸可以自行調整酒香的濃度。而且，這也是起士公爵首創的「零麵粉」巴斯克乳酪蛋糕，對麵粉麩質過敏的朋友也能安心享用。蛋糕中添加了日本專利的玉米纖維，並奢華地加入阿拉伯糖，可調節熱量攝取，甜度僅為蔗糖的一半，使得這款蛋糕既美味又無負擔。
起士公爵這一次的父親節限定蛋糕，不僅在選材上極其用心，還融入了對健康的考量，讓每一口蛋糕都充滿了濃濃的心意。無論是沉穩的茶香，還是醇厚的酒香，都能帶給父親無比的驚喜與感動。這兩款蛋糕不僅是味蕾的饗宴，更是對父親最真摯的感謝與愛意的傳達。
父親節不僅是一個慶祝的日子，更是一個表達心意的好機會。起士公爵的這兩款蛋糕，無論是「茶金鐵觀音乳酪蛋糕」還是「榛果白蘭地巴斯克乳酪蛋糕」，都能夠完美傳遞兒女對父親的感謝與愛。選擇這些特別的蛋糕，讓今年的父親節充滿濃濃的茶香與酒香，為爸爸送上一份最溫馨的節日獻禮。
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